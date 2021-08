Nederland stevent af op minderheidskabinet

Ontslagnemend premier Mark Rutte en CDA-voorzitter Wopke Hoekstra zien een coalitie met drie linkse partijen niet zitten. Na vergeefse coalitiegesprekken die al ruim vijf maanden duren, lijkt Nederland rijp voor een minderheidskabinet.

De kopstukken van de rechts-liberale VVD, Mark Rutte, en het christendemocratische CDA, Wopke Hoekstra, hebben dinsdag hun veto gesteld tegen regeringsonderhandelingen met een links blok, gevormd door de sociaaldemocraten van de PvdA en GroenLinks, een progressieve milieupartij. Dat maakten Liliane Ploumen en Jesse Klaver, de leiders van de PvdA en GroenLinks, bekend na een vergadering met informateur Mariëtte Hamer.

De sociaaldemocraten en de groenen hebben zich in deze coalitieonderhandelingen samengesmeed. Maar Rutte wil niet onderhandelen met 'een linkse wolk'. Ook de links-liberale D66 onder leiding van Sigrid Kaag zit immers mee aan tafel. Hoekstra en Rutte willen wel onderhandelen met of de PvdA of Groenlinks, maar niet met beide.

De essentie De ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte wil niet onderhandelen met 'een wolk van linkse partijen'.

Zijn afwijzing zet de Nederlandse formatiegesprekken op een dood spoor.

Een voortzetting van de huidige coalitie van VVD-CDA-D66 en de ChristenUnie wordt afgewezen door D66.

Een minderheidsregering lijkt almaar meer de uitweg.

Het veto van de VVD en het CDA zet de formatie in Nederland op een dood spoor. Rutte had al voor de coalitiegesprekken duidelijk gemaakt dat hij een formatie van vijf partijen, waarvan drie linkse, niet zag zitten. 'Dat leidt tot te veel klimaatplannetjes', zei hij al voor de Nederlandse verkiezingen.

Rutte vindt een vijfpartijencoalitie ook 'instabiel' en 'duf' in het parlement. De aanhang van de VVD stemde in met zijn verzet tegen een coalitie met de drie linkse partijen. Hoekstra liet de deur op een kier, maar na de verkiezingen stapelden de problemen in het CDA zich op en deed ook hij de deur dicht.

De voortzetting van de huidige coalitie tussen VVD-CDA-D66 en de conservatieve ChristenUnie (CU) was evenmin een optie. Vooral Kaag van D66 wilde de CU niet meer aan boord omdat de partij ethisch te ver van D66 af staat.

Inhoud op de achtergrond

Gert-Jan Segers, de voorman van CU, trok de conclusie dat een minderheidskabinet van VVD-CDA-D66 het enige alternatief is. De drie partijen hebben samen 73 zetels in de Tweede Kamer, voor een meerderheid hebben ze er 76 nodig. Dat zou betekenen dat per dossier apart onderhandeld moet worden met de oppositie om wetten goedgekeurd te krijgen.

Inhoudelijk is nauwelijks gepraat tussen de partijen. Alleen de VVD en D66, de twee grootste partijen, hebben al gesprekken gevoerd. Maar omdat ze het niet eens raakten over wie aan de onderhandelingstafel mag, bleef het inhoudelijke aspect op de achtergrond.