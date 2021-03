Nederlanders gunnen Rutte vierde ambtstermijn

De Nederlandse parlementsverkiezingen zijn zoals verwacht uitgedraaid op een zege voor premier Mark Rutte.

Klokslag 21 uur, vlak na het sluiten van de stembureaus, verscheen woensdagavond de eerste exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen. De liberale VVD van premier Mark Rutte blijft de grootste met 35 zetels van de 150 in de Tweede Kamer. Dat is een eerdere magere score omdat de VVD enkele weken geleden nog op 42 zetels stond.

Het was ook uitkijken naar wie de tweede partij van Nederland zou worden. Nu was dat de rechts-populistische PVV van Geert Wilders. Maar ook het christendemocratische CDA en de sociaal-liberale D66 waren in de running voor het parlementaire zilver. Volgens de exitpolls zou D66 de tweede worden met 27 zetels, een winst van liefst acht. Het CDA verloor daarentegen vijf zetels tot 14.

De tweede plek is belangrijk omdat die uitzicht geeft op de post van vice-premier en die van minister van Financiën. En die laatste functie is strategisch interessant wanneer het post-coronatijdperk aanbreekt en de regering harde keuzes moet maken om de coronarekening te betalen. Al doet Wilders' PVV niet mee in dit schema. Rutte maakte deze week nog duidelijk dat hij alleen met Wilders wil regeren als die zich excuseert voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. De PVV-kopman weigerde.

Briefstemmen

Let wel, het gaat om een voorlopige uitslag gebaseerd op exitpolls. En die zijn net als peilingen voor de verkiezingen met een korrel zout te nemen. Dat geldt zeker dit jaar, waarschuwde het verantwoordelijke onderzoeksbureau Ipsos onlangs. De reden is natuurlijk corona. Dit jaar waren de stembureaus ook maandag en dinsdag open en konden 2,4 miljoen 70-plussers via brief stemmen. Die kiezers konden niet worden meegenomen in de exitpoll.

Op de definitieve uitslag is het wachten tot 26 maart wanneer de Kiesraad bekend maakt hoeveel zetels elke partij heeft behaald en wie zich, na telling van de voorkeursstemmen, de komende jaren Tweede Kamerlid mag noemen. De installatie van het nieuwe parlement volgt vier dagen later. Het is meteen het formele begin van de regeringsformatie.