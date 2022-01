Niet-gevaccineerden 'pesten' moet Macron aan herverkiezing helpen...

Met zijn uitgesproken voornemen om 'de niet-gevaccineerden te pesten' heeft de Franse president Emmanuel Macron zijn herverkiezingscampagne definitief gelanceerd. Een verpletterende, maar risicovolle zet.

In een interview met Le Parisien schept de Franse president duidelijkheid over zijn kandidatuur. 'Valse spanning is niet nodig. Ik heb er zin in. Zodra de toestand het toelaat, zal ik duidelijkheid brengen over dit onderwerp, voor mezelf en voor de politiek. Ik zal dat doen met de nodige vrijheid, ik ga me niets ontzeggen.' Macron is dus kandidaat, behalve in onvoorziene omstandigheden.

In het erg lange interview trapt de president meteen ook zijn verkiezingscampagne af met een doelgerichte aanval op de niet-gevaccineerden. 'Ik ben er niet om de Fransen te pesten. Ik pest de hele dag de administratie als ze me tegenwerkt. Maar de niet-gevaccineerden heb ik heel erg veel zin om te pesten tot op het einde. Dus zal ik dat tot op het einde doen', zei hij.

'Ik ga ze niet opsluiten in de gevangenis, ik ga ze niet verplichten zich te vaccineren. Ik ga hen zeggen dat ze vanaf 15 januari niet langer op restaurant kunnen gaan, dat ze geen glas kunnen gaan drinken, geen koffie meer kunnen drinken, niet meer naar het theater of naar de cinema kunnen gaan', vervolgde de president.

De aanval op de niet-gevaccineerden is een berekende zet. Slechts een klein deel van de volwassen Franse bevolking weigert de vaccinatie hardnekkig. Een meerderheid van de Fransen stemt in met een inenting en snakt naar een normaler leven. Macron wil dat mogelijk maken via de 'vaccinatiepas'. Iedereen die volledig gevaccineerd is, kan deelnemen aan het sociale leven. De niet-gevaccineerden niet.

Antivaxers

De reacties op de uitspraken bleven niet uit. Van uiterst links tot uiterst rechts verdrongen de politici elkaar om de president te veroordelen. 'Een president kan dergelijke woorden niet gebruiken', zei de fractieleider van de conservatieve Les Républicains (LR), Christian Jacob. Op sociale media wemelde het van scherpe veroordelingen.

Misschien is dat net wat Macron wilde. De president speelt in op het sterke sentiment tegen de antivaxers. De groep belast niet alleen de gezondheidszorg, ze remt ook de terugkeer naar een meer open samenleving af. De antivaxers organiseren dan wel stevige en soms gewelddadige protesten, ze vormen zeker geen meerderheid onder het Franse kiespubliek.

Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2017 speelde Macron met dit soort opmerkingen ook op de provocatie en die stijl lijkt helemaal terug. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak verklaarde hij al: 'Laat ons, welwillenden, verenigd blijven.' Zijn uitspraken over de niet-gevaccineerden liggen in het verlengde daarvan.

Opvallend is dat gewezen premier Edouard Philippe zijn oude baas te hulp kwam. Philippe hoort niet bij de partij van Macron, maar stelde in een interview op France 2: 'Soms drukt een president zich hoogdravend uit, soms op familiaire wijze. Ditmaal was het dus familiair.'

De ex-premier greep het voorval aan om het netelige probleem van de verplichte vaccinatie uit te spelen. 'Moeten we de mensen aanzetten tot vaccinatie door hen het leven moeilijk te maken of moeten we overgaan tot verplichte vaccinatie? Ik begrijp dat erover nagedacht en gedebatteerd wordt, maar ik ben op dit moment voorstander van een verplichte vaccinatie.'

Verdeeldheid

Macron doet zijn uitspraken niet toevallig nu. In het parlement verloopt het debat over de omzetting van de huidige gezondheidspas in een vaccinatiepas bijzonder woelig. Maandagavond slaagde de oppositie erin het debat te laten stoppen omdat er op een bepaald moment te weinig leden van de meerderheid aanwezig waren.

Dat leverde al een levendige polemiek op in Frankrijk. De opschorting van het debat bood La République en Marche (LREM), de troepen van de president, de kans om de conservatieve LR in de hoek van extreemrechts te zetten.

De polemiek dwong Valérie Pécresse, de presidentskandidate van LR, een standpunt over de kwestie in te nemen. Ze verklaarde dat de wetgeving 'slecht in elkaar zat', maar dat ze wel voor de invoering van de vaccinatiepas was. Het is echter niet zeker dat alle afgevaardigden van LR achter het document staan.

Met zijn uithaal naar de antivaxers dwong Macron Pécresse opnieuw tot een stellingname. De voorzitster van de regio Île-de-France toonde zich 'verontwaardigd' over het woordgebruik van de president. Maar andermaal herhaalde ze de vaccinatiepas genegen te zijn.

Politieke strategie

De uithaal van Macron is natuurlijk een stukje politieke strategie om de discussie open te breken. Volgens alle peilingen is het overgrote deel van de Fransen voor de invoering van de vaccinatiepas, al is het maar omdat dat de weg is naar een normaler leven. De verklaarde tegenstanders komen zo in een lastig parket terecht.

Christophe Castaner, de fractieleider van LREM, formuleerde het helder. 'Er is geen sprake van de 90 procent van de Fransen die gevaccineerd is een risico te laten lopen omdat 10 procent de collectieve vrijheid weigert.'

De uitspraken van Macron lijken een populistische gambiet, een openingszet waarbij een stuk wordt weggegeven in de hoop zo een betere positie op het strijdtoneel te verwerven.

De harde taal van de president kan dus ongetwijfeld op instemming rekenen bij een groot deel van het Franse kiezerspubliek. Maar volstaat dat om electoraal te scoren? In ieder geval krijgt de president veel bijval voor zijn coronabeleid. De harde stellingname over antivaxers kan evenwel als een boemerang in zijn gezicht terugkeren. Zijn tegenstanders zullen het niet laten Macron te achtervolgen met die uitspraak.