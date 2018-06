Nieuwe Catalaanse premier roept Madrid op tot dialoog

In Catalonië heeft de nieuwe regionale regering zaterdag de eed afgelegd. Premier Quim Torra stak meteen de hand uit naar de kersverse Spaanse premier Pedro Sanchez.

Het is een dag van eedafleggingen in Spanje. De socialist Pedro Sanchez werd kort voor de middag ingezworen als premier van Spanje, de zevende sinds het land eind jaren 70 de stap zette van de dictatuur naar de democratie. Sanchez volgt de conservatieve politicus Mariano Rajoy op, die vrijdag het vertrouwen van de Kamer verloor ten gevolge van een corruptieschandaal.

Sanchez legde de eed af in de handen van koning Felipe. Daarbij legde hij zijn rechterhand op de grondwet en niet, zoals tot dusver gebruikelijk was, op de Bijbel of een kruisbeeld.