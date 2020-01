Nog geen groen licht voor Spaanse regering

Na een heftig politiek debat afgelopen weekeinde kreeg voormalig premier Pedro Sanchez 166 stemmen bij 165 tegenstemmen en achttien onthoudingen. Sanchez, die een nieuwe regering wil vormen met het linkse Podemos en steun van de Catalaanse nationalisten en andere regionale partijen, had een absolute meerderheid nodig van 176 stemmen op 350 zetels.

het debat in het parlement startte zaterdagochtend om 9 uur en werd enkel onderbroken door een pauze in de nacht van zaterdag op zondag. verkozenen van rechts/extreemrecht en Sánchez vlogen mekaar daarbij geregeld om de oren.

De Spaanse premier, die in 2018 de aftocht forceerde van de conservatieve premier Mariano Rajoy, krijgt nog een nieuwe kans dinsdag. Hij heeft dan genoeg aan een gewone meerderheid, zoals de 166 stemmen van zondag. Hij rekent daarvoor op de (gedoog)steun van een resem regionale partijen, waaronder de Catalaanse nationalisten van het ERC.

Coalitieregering

Als dat lukt, wordt Sanchez premier van de eerste Spaanse coalitieregering op nationaal niveau sinds de terugkeer van de democratie ruim vier decennia geleden. De fragiele steun van nationalisten en de hoogoplopende spanningen tussen links en rechts in Spanje beloven evenwel niet veel goeds voor de volgende legislatuur.

Sanchez en Pablo Iglesias, de leider van Unidas Podemos, zijn vastbesloten de vierde economie van de eurozone een linksere koers te laten varen. Wie meer dan 130.000 euro inkomsten per jaar heeft, krijgt een forsere belastingfactuur. Ook de vennootschapstaks stijgt. Vooral banken en energiebedrijven lopen in het vizier. Daarnaast is de nieuwe regering van plan het minimumloon de volgende jaren tot 1.200 euro op te trekken. Ook zal ze de arbeidsmarkthervorming van de voormalige conservatieve regering-Rajoy weer afzwakken.