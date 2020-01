Oostenrijk test eerste rooms-groene coalitie in Europa

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz ruilt de extreemrechtse FPÖ in voor de groenen. De jonge regering met meer vrouwen dan mannen geldt als testcase voor de Duitse buren.

Twee jaar na zijn aantreden als jongste premier ooit slaagt de 33-jarige ‘Wunderwuzzi’ Sebastian Kurz in een nieuwe krachttoer. Na een regering met de extreemrechtse FPÖ, die in migratie- en veiligheidsthema’s een erg strakke houding aannam, gaat zijn roomsconservatieve ÖVP een coalitie aan met de groenen. In Oostenrijkse politieke kleuren heet dat experiment een turkoois-groene regering.

Een nieuwe coalitie met de FPÖ, die bij de verkiezingen nog 16 procent haalde, was geen optie na Ibizagate en andere schandalen van omkoping en wangedrag bij extreemrechts. Kurz, die met 37,5 procent overtuigend de verkiezingen in september won, had evenmin zin in een bloedeloos samengaan met de oude sociaaldemocratische SPÖ, die ondanks een verlies goed was voor 21 procent van de stemmen.

Antimigratieretoriek

Het enige alternatief was een coalitie met de groenen, die 13,5 procent haalden. De groenen wilden evenwel niet als loopjongen dienen voor een variant op de eerste regering-Kurz. De antimigratieretoriek moest getemperd worden en er moest voldoende ruimte komen voor een groene agenda.

De aanzienlijke partijpolitieke tegenstellingen en de oppositiereflexen wegmasseren heeft maanden gekost. Kurz en de groene partijleider Werner Kogler zetten op nieuwjaarsdag de laatste details op papier. Zaterdag stemmen de partijleden van de groenen over regeringsdeelname.

De kans dat de basis het compromis van Kurz verwerpt, is nagenoeg onbestaande. Over de details van de deal wordt wellicht pas vandaag of morgen gecommuniceerd, maar de ministerfuncties zijn al verdeeld. De nieuwe regering wordt dan op 7 januari ingezworen.

Vrouwelijk team

Het wordt niet alleen een bijzonder jonge regering, met veel ministers jonger dan veertig jaar, maar ook een overwegend vrouwelijk team. Kurz behoudt de departementen die belangrijk zijn voor zijn kiezers: Financiën, Fiscaliteit, Binnenlandse Zaken. De groenen krijgen een superministerie van Milieu, waar ook mobiliteit, (spoor)infrastructuur en energie onder vallen. Milieuactiviste Leonore Gewessler zou er de superminister worden. Alma Zadic, een 35-jarige advocate die in de jaren negentig van Bosnië naar Oostenrijk vluchtte, wordt minister van Justitie.

Na het tijdperk-Merkel behoort een rooms-groene samenwerking ook in Duitsland tot de opties.

Het Oostenrijkse experiment wordt met argusogen gevolgd in de buurlanden. Ook in Duitsland zijn migratie en klimaat de belangrijkste politieke thema’s. Na het tijdperk- Merkel behoort een rooms-groene samenwerking er tot de opties.