Oostenrijkse bondskanselier kondigt nieuwe verkiezingen aan

De Oostenrijkse regering is gevallen. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) heeft aangekondigd dat hij zo snel als mogelijk nieuwe verkiezingen wil. Een gelekte video bracht vicekanselier Heinz-Christian Strache van zijn extreemrechtse coalitiepartner FPÖ in opspraak.

Strache, die tevens voorzitter is van de FPÖ, bood zijn ontslag aan nadat in Duitse media een video uit 2017 was opgedoken waarin te zien is hoe hij een zogezegde Russische miljonair openbare aanbestedingen beloofde in ruil voor politieke steun.