Oostenrijkse regering valt na motie van wantrouwen

De regering van de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz is door het parlement de laan uitgestuurd. Kurz overleefde maandag een motie van wantrouwen in het parlement niet.

De positie van de leider van de conservatieve ÖVP stond onder druk nadat hij onlangs een einde had gemaakt aan de regeringssamenwerking met de rechts-populistische FPÖ.

Kurz verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne.