Partij van Merkel wint lokale verkiezingen in Noordrijn-Westfalen

Volgens de poll zou de CDU 36 procent van de stemmen hebben gehaald. Dat is net iets minder dan bij de vorige lokale verkiezingen in 2014. De sociaaldemocratische SPD blijft de tweede grootste partij met 23,5 procent, maar moet wel 7 procentpunten prijsgeven in vergelijking met zes jaar geleden.

De groenen boeken dan weer terreinwinst. Ze zouden volgens de poll stijgen van 11,7 naar 19 procent. Het uiterst rechtse AfD zou een score van 6 procent halen, tegenover 2,6 procent in 2014. De liberalen en het uiterst linkse Die Linke trappelen ter plaatse met scores van ongeveer 4 tot 4,5 procent.

Zo'n 14 miljoen mensen waren zondag kiesgerechtigd om gemeenteraden en burgemeesters aan te duiden in Noordrijn-Westfalen. De deelstaat, die grenst aan Belgiƫ, is qua inwonersaantal de grootste van het land en is ook op economisch en industrieel vlak bijzonder belangrijk.

Volgend jaar vinden in Duitsland federale parlementsverkiezingen plaats.