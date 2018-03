Poetin haalt met grote overmacht vierde ambtstermijn binnen

Voor enkele honderden aanhangers vlakbij het Kremlin in het centrum van Moskou heeft Vladimir Poetin zijn ongemeen grote verkiezingsoverwinning beschreven als een teken van ‘vertrouwen en hoop’ van de Russische bevolking. ‘Ik zie in (mijn zege) het vertrouwen en de hoop van ons volk. We zullen hard werken, op een verantwoorde en doeltreffende manier’, zei de president.

Tot 2024

Poetin werd voor het eerst voor het Kremlin verkozen in 2000. Vier jaar later haalde hij opnieuw de zege. Daarna nam hij, omdat hij geen derde opeenvolgende termijn mocht aansnijden, vier jaar lang de honneurs waar al premier, met Dmitri Medvedev als president. Wanneer zijn vierde ambtstermijn is afgelopen, in 2024, mag Poetin dus opnieuw niet kandideren. Hij zal dat jaar 72 worden.