Polen kiest voor kop in kas

De presidentsverkiezingen in Polen gingen niet louter om de sjerp en het ambt. De stembusslag was een volksraadpleging over het eigenzinnige beleid van de nationalistische regeringspartij ‘Recht en Rechtvaardigheid’.

51 procent voor huidig nationalistisch president Andrzej Duda versus 49 voor zijn liberale uitdager Rafal Trzaskowski: zo dun als een sigarettenblaadje is het verschil tussen beide kemphanen. De uitslag echoot de diepe verdeeldheid van het land. Rafal Trzaskowski, de burgemeester van Warschau, staat symbool voor het pro-Europese, jonge, stedelijke, goed opgeleide, economisch welvarende Polen. Wie de verkiezingsuitslag op de kaart van Polen legt, ziet dat de liberalen winnen in de westelijke provincies die aan Duitsland grenzen, terwijl Duda en ‘Recht en Rechtvaardigheid’ (PiS) het oosten van Polen inpalmen. Daar wonen de armer, conservatiever, oudere kiezers die Duda massaal bedient.

'Na de val van het communisme dertig jaar geleden werd de Polen ingepeperd dat ze alles moesten doen om de vrije markt aan de praat te krijgen en dat ze moesten consumeren zoals de Westerlingen wiens normen en waarden ze overnamen', zegt politoloog Jacek Wasilewski van de Universiteit van Warschau. 'Plots komt daar een Duda met een heel andere boodschap: ‘Jullie zijn goed zoals jullie zijn. Jullie tradities en bekommernissen zijn waardevol en terecht.' Duda en zijn PiS geven die kiezers iets waar ze naar snakten: begrip en respect.'

Tel daarbij een gul sociaal beleid met een maandelijks kindergeld van 500 zloty (120 euro) als pronkstuk en het is duidelijk dat de nationalistische regeringspartij goed scoort bij haar natuurlijke achterban.

GOEDE VERANDERING

PiS heeft als ambitie de Poolse idealen van 'God, eer, vaderland' te koppelen aan een vlot draaiende economie. Dat modelland kan er pas komen dankzij een 'dobra zmiana', een 'goede verandering'. Daarom wil de partij de rechterlijke macht reorganiseren en politiseren. De nationalisten binden de ambtenarij aan zich en leggen de krijtlijnen vast van wat 'goede' cultuur en geschiedenis is: die die het Poolse heroïsche verleden van strijd tegen de buurlanden Duitsland en Rusland in de verf zet. Kritische stemmen, zoals over het Poolse antisemitisme, worden weggehoond of verketterd.

Al bijna twee decennia wordt de politiek beheerst door twee diametraal tegenovergestelde visies op het ideale Polen. Een voorbeeld is de houding tegenover lgbt's. Trzaskowski heeft, als burgemeester van Warschau, een pact tegen discriminatie van lgbt’s ondertekend. Duda van zijn kant noemde lgbt tijdens de campagne 'een ideologie, erger dan het communisme' en wil adoptie door twee mensen van hetzelfde geslacht met een verbod in de grondwet onmogelijk maken.

'NOTARIS'

Ook in buitenlands beleid is de kloof tussen conservatief-nationalistisch en liberaal-links Polen diep. Duda en de nationalistische regering zien de Europese Unie als een mooi vehikel voor handel en arbeidsmigratie. Maar in dossiers zoals opvang van migranten kiest de regering ronduit voor het eigenbelang en krijgt elk spreidingsplan een Pools 'njet'.

Al vijf jaar ligt de nationalistische regering met de EU op ramkoers over de hervorming van het Poolse gerecht.

Voor Duda is de samenwerking met de bevriende landen in de Visegrad-groep belangrijk: Tsjechië, Slovakije, het Hongarije van Orban. Trzaskowski hamerde tijdens de campagne vooral op het belang van de westers gerichte Weimardriehoek, de samenwerking van Polen met Duitsland en Frankrijk.

Al vijf jaar ligt de nationalistische regering met de EU op ramkoers over de hervorming van het Poolse gerecht. Europese dreigementen en procedures glijden van 'Recht en Rechtvaardigheid' af zoals water van een eend. Trzaskowski van zijn kant had tijdens de campagne steeds beloofd om als president de 'uitholling van de rechtsstaat' te bekampen. De Poolse president kan immers zijn veto stellen tegen een wet die hem niet zint. Om dat veto weer ongedaan te maken, is een drievijfdemeerderheid in het parlement nodig - een meerderheid die PiS niet heeft. Maar tot zo'n ongemakkelijke 'cohabitation' komt het dus niet.

Duda van zijn kant wordt soms smalend 'de notaris' of 'de balpen' genoemd, omdat hij volgens critici weinig anders doet dan de wetten te ondertekenen die belangrijk zijn voor 'Recht en Rechtvaardigheid' en partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski, volgens velen de facto de machtigste man van Polen.