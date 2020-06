Polen ontzeggen president Duda snelle herverkiezing

Andere maatschappij

Toch is de race allerminst gelopen. Waarnemers gaan ervan uit dat het leeuwendeel van de andere oppositiekandidaten zich achter de burgemeester van Warschau schaart in de aanloop naar de tweede ronde. De peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace.

De finalisten staan een heel ander soort samenleving voor. Duda werpt zich op als de verdediger van conservatieve waarden. In zijn maatschappijbeeld is geen plaats voor de 'moreel bedenkelijke LGBT-ideologie' en kunnen homokoppels geen kinderen adopteren. Zijn rivaal, een politieke wetenschapper en polyglot, heeft geen bezwaren tegen meer rechten voor koppels van hetzelfde geslacht.

Als Duda het op 12 juli haalt, heeft PiS de handen vrij om haar controle over de economie en justitie te verstevigen. Haalt Trzaskowski het, dan kan hij de regeringspartij via presidentiƫle veto's aardig wat spaken in de wielen steken en kan hij de vertroebelde relaties met de EU helpen herstellen. Vervroegde parlementsverkiezingen zijn in dat scenario niet uitgesloten.