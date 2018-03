Polen schrapt kwart van 126 staatssecretarissen

Het is geen tikfout: Polen telt 126 staatssecretarissen . Ze zijn toegevoegd aan een van de zeventien ministeries die het land telt, waardoor er per ministerie zo’n 7,5 staatssecretarissen zijn. De staatssecretarissen zijn bevoegd voor een specifiek thema.

Bonussen

Morawiecki’s plan is een reactie op de ophef die is ontstaan over de premies die politici en hoge ambtenaren werden uitbetaald. Zijn voorgangster Beata Szydlo, die eind vorig jaar ontslag nam, kende zichzelf en andere leden van haar regering bonussen toe tot 82.000 zloty, een kleine 20.000 euro. Dat is ongeveer anderhalve keer het gemiddelde Poolse jaarloon.