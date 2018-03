Politieke steekspel begint in Italië

De Italiaanse kiezer heeft gesproken. Na een eerste analyse van de resultaten nemen de verschillende partijen posities in. Zowel de Vijfsterrenbeweging als de Lega eist het recht op om een regering te vormen.

Ruim een halve dag nadat de Italiaanse stembureaus de deuren gesloten hebben, hebben de verschillende partijen de uitslag onder de loep genomen en er hun eerste conclusies uit getrokken.

De twee antisysteempartijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega, menen allebei aanspraak te kunnen maken op de titel van 'grote winnaar'. De troepen van Vijfsterren-boegbeeld Luigi di Maio kwamen als winnaar uit de verkiezingsrace terwijl Lega-voorzitter Matteo Salvini en co zich tot grootste partij kroonden in het rechtse kamp.

'Centrumrechts aan zet'

Beiden zijn dan ook van mening dat president Sergio Mattarella hen de opdracht moet geven een regering op de been te brengen. Salvini opende maandagmiddag de debatten.

De Italianen trokken op 4 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een overzicht van de hoofdrolspelers, mogelijke scenario's en uitdagingen vindt u op tijd.be/italiaanseverkiezingen

'Centrumrechts is de grootste coalitie en heeft dan ook het recht en de plicht de volgende jaren te regeren', stelde de Lega-leider. Nochtans komt het blok dat in de aanloop naar de stembusslag op poten gezet is door ex-premier Silvio Berlusconi, niet aan een volstrekte meerderheid in het parlement.

De Lega zette haar beste prestatie ooit neer. Door zowat 18 procent van de kiezers te verleiden kon ze Forza Italia van Berlusconi voor het eerst voorbijsteken als grootste partij in het rechtse kamp.

'Ik ben iemand die woord houdt en zijn engagementen nakomt', ging Salvini voort. 'Volgens het alliantieakkoord tussen Forza Italia, de Lega en de Fratelli d'Italia mag de grootste partij de premier leveren.'

Di Maio eist initiatiefrecht

Maar Salvini is niet de enige die zijn oog heeft laten vallen op het premierschap. Ook de leider van de Vijfsterrenbeweging aast op die topjob.

'In verschillende Italiaanse regio's hebben we meer dan 50 procent van de stemmen gekregen en in sommige gebieden zelfs 75 procent. Op ons rust dan ook de verantwoordelijkheid om Italië een regering te geven', zei de 31-jarige Di Maio.

Dan zal de anti-establishmentpartij wel op zoek moeten naar partners. Op haar eentje heeft ze niet voldoende zetels om een stabiele regering op de been te brengen.

'We willen met alle politieke partijen praten, maar wel op basis van het programma van onze beweging: de strijd tegen armoede, verspilling en migratie en voor veiligheid, jobs en ontwikkeling', verduidelijkte hij.

Nachtmerriescenario

Ook Salvini verklaarde zich bereid met iedereen te praten. 'Maar een vreemde meerderheid met de Vijfsterrenbeweging sluit ik uit. No, No, No.'

Een vreemde meerderheid met de Vijfsterrenbeweging sluit ik uit. No, No, No. Matteo Salvini Leider Lega

Die uitspraak kan de Europese leiders misschien wat geruststellen. Voor hen zou een coalitie van de Vijfsterrenbeweging met de Lega een nachtmerriescenario zijn.