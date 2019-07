Premier Johnson eist concessies van EU

Meteen na zijn aantreden als Brits premier benadrukte Boris Johnson dat hij de brexit desnoods zonder akkoord uitvoert. Het is de voorbode van een harde clash met Brussel.

‘We verlaten de Europese Unie op 31 oktober, geen mitsen en maren’, zei Johnson voor zijn ambtswoning in Downing Street. Hij was even voordien door koningin Elizabeth II benoemd tot Brits premier, als opvolger van Theresa May. In zijn eerste speech als regeringsleider blikte de 55-jarige Johnson vooruit op zijn belangrijkste dossier: de brexit, die eind oktober is gepland.

Het is tijd om onze natuurlijke en historische rol terug te vinden als een ondernemend, naar buiten gekeerd en oprecht VK. boris johnson brits premier

Johnson dringt aan op een aanpassing van de brexitdeal die May sloot met de Europese Unie. Het parlement stemde dat scheidingsakkoord drie keer weg, waarna May de handdoek in de ring gooide. Johnson maakte zich sterk dat hij in zijn opzet slaagt. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we het in 99 dagen hebben opgelost.’ Hij voorspelde dat de ‘twijfelaars, doemdenkers en zwartkijkers’ ongelijk krijgen.

Maar de nieuwe premier hield een slag om de arm en waarschuwde dat er ook voorbereidingen moeten worden getroffen ‘voor het onwaarschijnlijke geval dat Brussel niet meer wil onderhandelen’. Als de Europese Commissie het been stijf houdt, is Johnson van plan zonder deal uit de EU te stappen. Hij zei dat zo’n no-dealbrexit niet zijn voorkeur heeft, maar dat het verstandig is er rekening mee te houden.

Met zijn uitspraken leek Johnson aan te geven dat het hem menens is. Maar zijn Europese gesprekspartners lieten al verstaan dat ze niet onder de indruk zijn van die dreigementen. Langs alle kanten wordt benadrukt dat het bestaande akkoord niet wordt opengebroken. Brussel wacht vooral af of Johnson het inderdaad zover zal drijven. Want het zou niet de eerste keer zijn dat hij een stevige bocht maakt.

Nieuwe ministers

Johnson staat ook onder druk in eigen land, waar zelfs een aanzienlijk deel van zijn Conservatieve partij gekant is tegen een harde brexit. Uit protest namen enkele ministers gisteren ontslag, net voor Johnson de eed aflegde.

Het drietal, onder wie minister van Financiën Philip Hammond en zijn collega van Justitie David Gauke, had eerder al laten weten dat het weigerde te dienen in een regering onder leiding van Johnson. Zij willen vanuit het Lagerhuis ten strijde trekken tegen een no-dealbrexit.

De ploeg van Johnson De brexithardliner Dominic Raab wordt minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. De voormalige bankier Sajid Javid, zoon van Pakistaanse migranten, wordt minister van Financiën. Priti Patel, die van Indiase afkomst is, volgt Javid op als minister van Binnenlandse Zaken. Ook zij is een voorvechter van de brexit. Ben Wallace, voorheen minister van Veiligheid, wordt de nieuwe minister van Defensie. Liz Truss, nog een harde brexiteer, volgt Liam Fox op als minister van Internationale Handel.