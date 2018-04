Premier Orbán winnaar Hongaarse verkiezingen

De regerende Fidesz-partij van premier Viktor Orbán is de grote winnaar van de Hongaarse parlementsverkiezingen. De partij kreeg 49,5 procent van de stemmen nadat 74,6 procent van de stemmen was geteld. Dat meldde de kiescommissie zondag in Boedapest.

Volgens een peiling zal Fidesz daardoor op 134 zetels kunnen komen in het parlement met 199 zetels. Orbán zou daarmee opnieuw een veilige absolute meerderheid hebben en een vierde termijn als premier zeker stellen.

De rechts-nationalistische partij Jobbik kreeg 20 procent van de stemmen, goed voor 26 zetels en de Socialistische Partij 11,85 procent (20 zetels).

De aankondiging van de eerste voorlopige resultaten werd enkele uren vertraagd, omdat twee stembureaus in Boedapest niet in staat waren het grote aantal 'kiezers van buiten' dat aan hen was toegewezen te verwerken. De opkomst was met 70 procent uitzonderlijk hoog.