Pro-Russische partij wint Letse verkiezingen

Het is nog onduidelijk met wie Harmonie een coalitie op de been zal kunnen brengen. Twee nieuwe populistische partijen, KPV LV (afkorting voor 'Wie bezit de staat') en de 'Nieuwe Conservatieve Partij', haalden vanuit het niets 14 procent.

Of Harmonie aan de macht komt, is echter onzeker. Ook bij de vorige verkiezingen was Harmonie de grootste, maar ze vond geen coalitiepartners. De Unie van Groenen en Boeren bracht toen een coalitie van 'Letse' partijen op de been om de grotere partij Harmonie van de macht te houden.