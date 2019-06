‘Radicale liefde' moet Erdogan in Istanboel in het zand doen bijten

De kiezers in Istanboel moeten zondag opnieuw naar de stembus om een burgemeester te verkiezen. Nadat de AK-partij van president Erdogan de eerste verkiezingsslag onverwacht verloren had, slaagde ze erin de uitslag te laten annuleren. Maar ook deze keer botst ze op de slimme strategie van haar tegenstander Ekrem Imamoglu.

Uit luidsprekerboxen op het centrale plein van Esenyurt, een deelgemeente aan de westelijke periferie van Istanboel, dreunt oorverdovende Koerdische muziek. Tientallen mensen kijken toe hoe jonge mannen in de brandende zon de traditionele Koerdische Halparkedans uitvoeren. Hand in hand, in een cirkel, geleid door een danser die ritmisch met een rood doekje in zijn rechterhand zwaait. Zoals Koerden dat al eeuwen doen, op al hun festivals, verjaardagen, huwelijksfeesten, en het Newroz-nieuwjaarsfeest.

Wat voorafging De verkiezingen voor het burgemeesterschap van Istanbul eindigden op zondag 31 maart in een grote verrassing. De onbekende oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu van de centrum-linkse Republikeinse Volkspartij CHP won. Hoewel hij bijna geen aandacht kreeg in de Turkse media, die voor 90 procent in handen zijn van ondernemers die banden hebben met president Erdogan, kon Imamoglu toch het vertrouwen winnen van veel teleurgestelde AKP-kiezers. Voor Erdogan was de nederlaag extra zuur, omdat hij in zijn geboortestad Istanboel in 1994 zijn politieke loopbaan als burgemeester begon. De president zette de kiesraad met succes onder druk om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Nu dansen deze linkse Koerden van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) ter gelegenheid van het ‘feest van de democratie’. Hopend dat voormalig premier Binali Yildirim (63), die door president Erdogan naar voren is geschoven als kandidaat voor het burgemeesterschap van Istanboel, morgen voor de tweede keer verliest. ‘We verwachten 3.000 stemmen meer van HDP-kiezers’, zegt activist Medeni.

Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu (49), van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij CHP, kwam op 31 maart verrassend als winnaar uit de bus. Dat was een grote nederlaag voor president Recep Tayyip Erdogan, die intensief campagne had gevoerd om zijn geboortestad in de handen te houden van zijn conservatiefislamitische AK-partij. Die is samen met haar islamistische voorganger al 25 jaar aan de macht in het economische hart van Turkije.

Schermvullende weergave Een aanhanger van Ekrem Imamoglu. ©EPA

Imamoglu was vijf jaar burgemeester in Beylikdüzü, de deelgemeente die grenst aan Esenyurt. Hij won met een neuslengte voorsprong van 13.729 stemmen. De kiesraad annuleerde de uitslag echter, omdat in diverse stemlokalen de voorzitters van de kiescommissies geen ambtenaren waren, zoals de kieswet voorschrijft. In de motivering van het besluit is geen sprake van fraude of het ‘stelen van stemmen’, zoals de verliezende AKP-kandidaat Binali Yildirim blijft beweren.

De schok voor Erdogan gold niet alleen voor de burgemeestersverkiezingen. De kiezers verkozen op die dag ook de leden van de overkoepelende gemeenteraad van de metropool Istanboel en de burgemeesters en de gemeenteraadsleden van hun deelgemeenten. Hier in Esenyurt, een AKP-bolwerk en met 890.000 inwoners de grootste deelgemeente, stemden de meeste kiezers voor het eerst in 15 jaar tegen hun AKP-burgemeester.

Wildwestkapitalisme

Door het wildwestkapitalisme en de ongecontroleerde bouwexplosie van hoogbouwflats kreeg Esenyurt de naar Los Angeles verwijzende bijnaam Esengeles. Corruptie en vriendjespolitiek tieren hier welig. De westelijke skyline in de richting van de Bulgaarse grens wordt vervuild door een ‘muur’ van lelijke hoogbouw. Veel staat door de crisis leeg of is door failliete aannemers in de steek gelaten.

Schermvullende weergave ©Joris van Gennip

Buschauffeur Akin (37) heeft zijn eigen kijk op de onverwachte AKP-nederlaag in Esenyurt. Bij een bushalte zit hij te wachten tot zijn dienst begint. Op het hoesje van zijn mobieltje prijkt het wapenschild van het Ottomaanse rijk en op zijn zegelring staat in het Arabisch het woord Allah gegraveerd. ‘Onze partij verloor de verkiezingen hier niet, de linkse CHP won door de steun van linkse Koerden.’

Minstens zo belangrijk was de toename van het aantal thuisblijvers. In heel Istanboel bleven in vergelijking met de parlementsverkiezingen van vorig jaar 600.000 mensen meer thuis. 8 procent van de AKP-kiezers liep over naar de CHP.

De onvrede over de economische crisis heeft daarbij een grote rol gespeeld, geeft ook buschauffeur Akin toe. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en verdient gemiddeld 4.500 Turkse lira (685 euro) per maand voor een werkweek van zes dagen van twaalf uur per dag. Daar gaat 800 lira voor huur af. Hij houdt 565 euro per maand over om van te leven. ‘Wij redden het, maar mensen die werkloos zijn of het minimumloon verdienen, hebben het echt moeilijk.’

De minister van Arbeidszaken verhoogde begin dit jaar het minimumloon met 26 procent tot 2.020 lira (310 euro) bruto per maand. Dat kon het uithollen van de koopkracht door de inflatie maar voor een klein deel compenseren.

De tactiek van Imamoglu is Erdogan te negeren en diens kiezers te omarmen.

Het eind van de crisis is voorlopig niet in zicht. Ondanks de stimuleringsmaatregelen van de regering en het versoepelen van de kredietvoorwaarden voor bedrijven en consumenten door de centrale bank en de staatsbanken wil de economische groei maar niet herstellen. De industriële productie daalde in april voor de achtste maand op rij. Ze lag 4 procent lager dan in april 2018. De werkloosheid bedraagt nu 14,7 procent. Een kwart van de jongeren zit zonder werk.

‘We hebben al twee jaar minder klanten in onze winkel’, zegt verkoper Ridvan in een kledingwinkel. Of het na de verkiezingen beter wordt? ‘Geen kans’, zegt hij gedecideerd. ‘Het wordt alleen maar slechter. De politici geven niets om gewone mensen zoals ik. Ze maken zich alleen druk om hun eigen machtspositie en doen daarom allerlei mooie beloftes.’

De partij van Erdogan zet inderdaad alle middelen in om de kiezers te paaien. In een hiphopnummer wordt Yildirim aangeprezen als degene die goed zorg zal dragen voor de stad die ‘ons is nagelaten door sultan Mehmet de Veroveraar’. ‘Gratis openbaar vervoer voor werklozen’, staat op een van de vele spandoeken. ‘Studenten maandelijks gratis 10 gigabytes internet’ en ‘8.000 lira voor jongeren die trouwen’ zijn twee andere alomtegenwoordige beloftes.

Schermvullende weergave Burgemeesterskandidaat Ekrem Imamoglu ©EPA

Imamoglu laat zich evenmin onbetuigd. Een van zijn beloftes is dat vrouwen met kinderen tot 4 jaar oud een korting van 40 procent krijgen bij het gebruik van alle sociale voorzieningen van de gemeente.

‘Zijn’ deelgemeente Beylikdüzü, waar 40 procent van de 390.000 inwoners een universitaire graad heeft, was een van de weinige deelgemeenten waar Erdogans AKP al in 2014 de macht verloor aan de CHP. Imamoglu won toen met een voorsprong van 11 procentpunten. Achteraf gezien was dat een teken aan de wand en een voorbode van het machtsverlies van de AKP eind maart in alle grote steden aan de Turkse Rivièra en de Egeïsche Zee.

Net als vijf jaar geleden maakt Imamoglu weer veel indruk met zijn positieve uitstraling, zijn optimistische en tolerante uitspraken en zijn strategie van wat hij ‘radicale liefde’ noemt. Hij wil zich daarmee duidelijk afzetten tegen de manier waarop de polariserende Erdogan alle 14 vorige verkiezingen en referenda heeft gewonnen. Erdogan beschuldigt Imamoglu er nu van lid te zijn van een terroristische organisatie. ‘Mijn broeder Yildirim neemt het op tegen een Gülenist.’ In het Turkije anno 2019 is dat zowat de ergste beschuldiging die tegen iemand ingebracht kan worden. De geestelijke Fethullah Gülen wordt er door Erdogan van beschuldigd de bedenker te zijn van de mislukte staatsgreep in 2016 tegen hem. De implicatie is dat Imamoglu uit zijn ambt als burgemeester kan worden gezet als hij weer wint.

Alles komt goed

De tactiek van Imamoglu: Erdogan negeren en diens aanhangers omarmen en luisteren naar hun zorgen en problemen. Want niet identiteit of religie is wat de kiezers scheidt, maar de sociaal-economische ongelijkheid. Daarom luidt zijn devies: niet schelden maar luisteren. Zijn meest aanstekelijke leuze nam Imamoglu over van een 13-jarige bewonderaar: ‘Alles komt goed.’

Om opnieuw te winnen komt het erop aan meer kiezers te mobiliseren dan de tegenstander. Gemakkelijk wordt dat niet. Velen zijn elders met vakantie. Zowel de AKP als de pro-Koerdische HDP biedt gratis vervoer aan om hun aanhangers naar Istanboel te brengen.