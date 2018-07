Rechts-populisten profiteren van asielgeschil Duitsland

De crisis binnen de coalitie in Duitsland over het asielbeleid heeft de regeringspartijen aan populariteit gekost. Vooral de rechts-populistische AfD (Alternative für Deutschland) profiteert electoraal van het asielgeschil.

Dat blijkt uit een peiling van Bild am Sonntag. AfD stijgt in de peilingen met drie procentpunt en heeft 17 procent van de kiezers achter zich. De hoogste score voor de AfD tot nu, die voor het eerst even groot zou zijn als de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). De regeringspartij levert in de peiling twee procentpunten in.