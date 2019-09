Rechts-radicale AfD breekt door in Oost-Duitsland

De sterke score van de rechts-radicale AfD in de deelstaten Saksen en Brandenburg is een extra kopzorg voor bondskanselier Angela Merkel.

Na het sluiten van de stembussen in Saksen en Brandenburg, twee deelstaten in het oosten van Duitsland, verschenen zondagavond meteen de eerste exitpolls. Die wezen vooral op een forse opmars van de rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD). En op een afstraffing voor de gevestigde partijen, en dan met name de federale regeringspartijen, de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD.

De AfD zou in Saksen 27,5 procent halen, een winst van 17,8 procentpunt. In Brandenburg - de deelstaat die rond de hoofdstad Berlijn ligt - is de partij goed voor 22,5 procent van de stemmen, 10,3 procentpunt meer dan bij de verkiezingen vijf jaar geleden.

Door de forse vooruitgang groeit de AfD in beide deelstaten uit tot de tweede partij. In Saksen blijft de CDU de grootste partij, al verliezen de christendemocraten er 7,4 procentpunt tot 32 procent. In Brandenburg leidt de SPD nog met 27,5 procent, 4,4 procentpunt minder dan in 2014.

Ongenoegen

De opmars van de AfD komt niet als een verrassing. De afgelopen weken hadden sommige peilingen voorspeld dat de partij zelfs kon uitgroeien tot de grootste in Saksen en Brandenburg. Bij de Europese verkiezingen van afgelopen mei was de AfD in sommige kiesdistricten al de grootste partij, met uitschieters tot 33 procent.

De AfD pikte tijdens de campagne gretig in op het sluimerende ongenoegen in Oost-Duitsland. Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur voelen nog veel 'Ossies' zich tweederangsburgers in het eengemaakte Duitsland. In haar campagne riep de AfD de kiezers op de omwenteling van 1989 te voltooien door de politieke elite in Berlijn af te straffen.

De AfD scoort al langer door het ongenoegen over het asielbeleid van de federale regering aan te wakkeren. De partij - die in 2013 ontstond als protestpartij tegen de euro - schoof daardoor steeds meer op naar extreemrechts. De lijsttrekker in Brandenburg, Andreas Kalbitz, is bijvoorbeeld een spil in Der Flügel, de omstreden extremistische vleugel van de AfD.