Rechtse AfD in Duitse peiling tweede partij voor SPD

De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is in nieuwe opiniepeiling voor het eerst de tweede partij van Duitsland.

De regeringspartijen - de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD - zijn weer zwakker geworden. Dat leert een peiling in opdracht van de Duitse zender ARD die vrijdag werd gepubliceerd.

De CDU/CSU zakt af naar 28 procent. De AfD streeft de SPD voorbij met 18 procent. De SPD moet het in deze peiling met een procentpunt minder doen (17 procent). Als er dit weekeinde verkiezingen zouden zijn, behaalden de partijen waar de regering van bondskanselier Angela Merkel (CDU) op stoelt, samen nog slechts 45 procent van de stemmen.

De Groenen (15 procent) en de rechts-liberale FDP (9 procent) gaan allebei iets vooruit in vergelijking met de vorige ARD-peiling. De socialistische Die Linke blijven op 10 procent.

Geen windeieren

Het is zaterdag precies vijf jaar geleden dat de AfD voor het eerst meedeed aan de Duitse parlementsverkiezingen. De partij haalde toen de kiesdrempel niet. Maar de migratiecrisis die in 2015 uitbrak legde de partij geen windeieren. De AfD brak in 2016 door bij een rist deelstaatverkiezingen.