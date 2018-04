Recordopkomst bij Hongaarse verkiezingen

De Hongaren trekken zondag massaal naar de stembus voor de verkiezingen. Om 18u30 had al 68 procent van de Hongaarse kiezers zijn of haar stem uitgebracht. Vier jaar geleden daagde uiteindelijk maar 62 procent van de kiezers op.

Botsing met Europa

Al jaren werpt Orbán zich op als de devote verdediger van de christelijke erfenis in Europa. Daardoor werd de 54-jarige premier erg populair in eigen land.

Maar in zijn onverschrokkenheid botste hij om de haverklap met de Europese Commissie, die in de nasleep van de asielcrisis van 2015 een plan uitdokterde om de toegestroomde vluchtelingen over de EU-lidstaten te verspreiden.