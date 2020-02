Regeringsleider Thüringen stapt op na steun extreemrechts

Woensdag raakte voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een Duitse deelstaatpremier verkozen met de steun van extreemrechts . Dat veroorzaakte een schokgolf bij onze oosterburen. Dat dat precies in Thüringen gebeurde, lag extra gevoelig. In die deelstaat begon Adolf Hitler negentig jaar geleden aan de weg naar de absolute macht te timmeren.

In een gezamenlijke mededeling noemden CDU, CSU en SPD - die op nationaal niveau de 'grote coalitie' vormen - de verkiezing van de minister-president in Thüringen, met een meerderheid die maar tot stand kon komen met AfD-stemmen, 'onvergeeflijk voorval'. 'De vorming van regeringen en politieke meerderheden met stemmen van de AfD sluiten we uit. Dat is en blijft het standpunt van de dragende partijen van de coalitie op alle niveaus', aldus CDU, CSU en SPD na crisisoverleg zaterdag.