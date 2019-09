Reynders genoemd als Europees Commissaris voor Begroting

De huidige Minister van Buitenlandse Zaken en federaal informateur Didier Reynders (MR) wordt volgens een uitgelekt document dinsdag door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen voorgesteld.

Reynders (MR) wordt op de lijst, die De Standaard en Belga konden inkijken, genoemd als mogelijk toekomstig Europees Commissaris voor Begroting. Reynders was van 1999 tot 2011 in verschillende federale regering onafgebroken minister van Financiën, tot hij in 2011 minister van Buitenlandse Zaken werd en in Johan Van Overtveldt (N-VA) een opvolger kreeg. In de Europese Commissie zou hij de Fransman Pierre Moscovici opvolgen.

Uit de voorlopige lijst blijkt dat de Spanjaard Josep Borrell de nieuwe Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid zou worden. De Deense Margrethe Vestager zou dan weer de portefeuille Digitaal in handen krijgen. De Nederlander Frans Timmermans zou de bevoegdheid Klimaat krijgen. De drie zouden bovendien zoals verwacht ook vicevoorzitter worden.

Voorts lijkt het erop dat de Franse Sylvie Goulard bevoegd wordt voor het Concurrentiebeleid. De Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni staat op de lijst voor de Interne Markt. De Griek Margaritis Schinas wordt dan weer genoemd voor Defensie en Ruimte.

Binnenlandse Zaken zou naar de Oostenrijker Johannes Hahn gaan. De huidige commissaris, de Griek Dimitris Avramopoulos, is ook bevoegd voor Migratie. Uit de voorlopige lijst is weliswaar niet duidelijk of Hahn die rol ook toegewezen zou krijgen.

Von der Leyen, de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter, had zich voorgenomen een gendergelijke Commissie te presenteren. Met inbegrip van von der Leyen zou haar ploeg momenteel twaalf vrouwen tellen. Daarbij is wel nog geen rekening gehouden met Roemenië, dat de Duitse zowel een mannelijke als vrouwelijke kandidaat had voorgesteld. De lijst vermeldt nog beide namen. De Commissie telt in totaal 27 leden.