Reynders wandelt door Europees examen

Een hardnekkige stroompanne was het enige echte wapenfeit in een vlotte hoorzitting van de Belgische kandidaat-eurocommissaris Didier Reynders in het Europees Parlement.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft vandaag zijn 'examen' afgelegd in het Europees Parlement. Die hoorzitting moest bepalen of hij geschikt is als toekomstig Europees commissaris voor Justitie.

Reynders begon de zitting met een uithaal naar de corruptiebeschuldigingen aan zijn adres. Hij noemde de aanklacht van de voormalige agent van de Staatsveiligheid Nicolas Ullens de Schooten 'een bewuste poging om me te schaden'. 'Ik wens niemand toe wat mijn familie de voorbije weken heeft moeten doorstaan.'

Hij wees er de Europese Parlementsleden op dat het vermoeden van onschuld een basisbeginsel is van de rechtsstaat, ook voor kandidaat-commissarissen.

De hoorzitting bracht Reynders nooit in de problemen. Het belangrijkste wapenfeit was een stroompanne, die voor afleiding en hilariteit zorgde. De hardnekkige panne leidde tot een oponthoud van meer dan een half uur én een verhuizing naar een andere zaal voor de hoorzitting.

Rechtsstaat

Als commissaris voor Justitie in de ploeg van Ursula von der Leyen zal Reynders de sanctieprocedures vanwege een falende rechtsstaat in Polen en Hongarije voortzetten, zei hij. Die procedure kan uiteindelijk leiden tot een verlies van het stemrecht van Warschau en Boedapest in de Europese ministerraden. Hij herhaalde ook dat hij jaarlijks de werking van de rechtsstaat in alle lidstaten zal evalueren.

De Belg steunt volmondig de goedkeuring van een mechanisme waarbij landen die de rechtsstaat niet respecteren geen Europese subsidies meer krijgen. Dat zou een vrij straf drukkingsmiddel zijn bij mankementen van de rechtsstaat.

Reynders belooft ook het Europees parket up and running te hebben voor eind volgend jaar. De Roemeense corruptiejaagster Laura Kovesi is vorige week officieel voorgedragen als eerste Europese openbare aanklager. Het Europees openbaar ministerie gaat fraudezaken met Europese subsidies onderzoeken en voor het gerecht brengen. Reynders is voorstander van een uitbreiding van het takenpakket van de nieuwe instelling, zodat die ook terrorisme en grensoverschrijdende zware criminaliteit kan aanpakken.

Classactions

De Belgische kandidaat voor de volgende Europese Commissie wordt ook verantwoordelijk voor consumentenbescherming. Reynders wil werk maken van Europese wetgeving die gezamenlijke juridische procedures van consumenten en burgers, zogenaamde classactions, mogelijk maakt. Nieuwe regels in die zin worden al lang geblokkeerd door onenigheid onder de lidstaten.

Ook op andere vlakken wil Reynders consumenten mondiger en machtiger maken. Zo wil hij Europese wetgeving die alle internetproviders aansprakelijk stelt. En er is ook werk op de plank bij faillissementen van vliegtuigmaatschappijen, zegt Reynders in een verwijzing naar de chaos rond Thomas Cook.

Reynders belooft zich ook in te spannen voor een betere justitiële samenwerking, zowel in de EU als met derde landen. De Belgische minister is bereid in te gaan op de - vooral Spaanse vraag - het Europees aanhoudingsbevel te herzien.

Artificiële intelligentie

Von der Leyen wil van innovatie en technologie een speerpunt maken van het beleid de komende vijf jaren. Ze vroeg Reynders al heel snel, binnen honderd dagen, een Europees kader voor artificiële intelligentie.

Reynders gaat die uitdaging aan. 'Daarna moeten we wel voortwerken op sectorieel vlak, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, het transport of de financiële diensten', erkent hij. 'We moeten naar een hechte band tussen innovatie en de verdediging van de rechten.'

Jacht op Goulard

Reynders werd uiteindelijk niet hard aangepakt, nadat het Belgisch parket afgelopen vrijdag had beslist hem niet te vervolgen na de aanklacht van Ullens de Schooten. Maar het parlement slijpt wel de messen voor de andere kandidaat-commissaris van de liberale Renew-fractie: Sylvie Goulard, wier hoorzitting deze namiddag gepland staat. Tegen de Franse, die een superportefeuille krijgt met interne markt, defensie en industriebeleid, loopt nog altijd een onderzoek.

Ze zou partijmedewerkers van haar liberale Modem destijds fictief tewerkgesteld hebben in het Europees Parlement. Bovendien had ze als Europees Parlementslid een goedbetaalde bijjob bij de Duits-Amerikaanse denktank Nicolas Berggruen voor zo'n 10.000 euro per maand.

Een extra reden waarom het parlement haar hard dreigt aan te pakken, is dat Goulard de kandidate is van de Franse president Emmanuel Macron. Die heeft zijn stempel gedrukt op de aanduiding van de Europese topfiguren voor de komende jaren. Macron dumpte het systeem van de 'Spitzenkandidaten', waarin de grootste partij bij de verkiezingen de nieuwe Commissievoorzitter zou mogen aanduiden. De afgewezen EVP-spits Manfred Weber is dat nog niet vergeten.

De centrumrechtse EVP en de sociaaldemocratische S&D, de twee grootste fracties, verloren nog voor de hoorzitting elk een kandidaat: de Hongaar Laszlo Trocsanyi en de Roemeense Rovana Plumb. Die twee partijen willen ook een scalp uit de Renew-club.