Roemeens parlement stuurt regering wandelen

De positie van Dancila was verzwakt na de slechte prestaties van haar partij bij de Europese verkiezingen in mei. In augustus kreeg ze een nieuwe klap toen de liberale coalitiepartij ALDE zich uit het kabinet terugtrok en ze haar meerderheid verloor. De relatie tussen de partijen verzuurde onder meer door een conflict over de presidentsverkiezingen van 10 november.