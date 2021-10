Romeinen kiezen met de moed der wanhoop nieuwe burgemeester

Huidig burgemeester Virginia Raggi hoopt op een tweede termijn, maar de polls dichten haar weinig kans op slagen toe. De stembusgang wordt gezien als een indicatie van de sterkte van de populistische Vijfsterrenbeweging.

12 miljoen Italianen trekken zondag en maandag naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Die waren oorspronkelijk in het voorjaar gepland, maar werden uitgesteld door de coronapandemie. Alle ogen zijn op de verkiezingen in Rome gericht. Huidig burgemeester Virginia Raggi hoopt op een tweede termijn, maar de staat van de Italiaanse hoofdstad is zo slecht dat haar weinig kansen worden toegedicht.

Volgens de Romeinen werkt er niets in Rome: er zijn gaten in de wegen, onopgehaald vuilnis dat in het noorden van de stad everzwijnen aantrekt en een deplorabel openbaar vervoer, waar niemand meer opkijkt als bussen spontaan in brand vliegen.

Die problemen zijn niet nieuw. Vijf jaar geleden boekte Raggi, die toen nog een onbekende 37-jarige advocate was, een klinkende verkiezingsoverwinning met haar belofte om verandering te brengen. Maar het uithangbord van de vijfsterrenbeweging stelde teleur en haar kabinet werd een duiventil. Alleen met haar strijd tegen de maffia boekte ze resultaten.

Schermvullende weergave Virginia Raggi. ©AFP

Nationale mood

De eerste vrouwelijke burgemeester van Rome neemt het op tegen 21 andere kandidaten, van wie er drie een kans maken: voormalig minister van Economie Roberto Gualtieri (PD), de 55-jarige advocaat Enrico Michetti, de kandidaat van rechts en extreemrechts die covid vergeleek met een griepje, en Carlo Calenda, de voormalige minister van Economische Ontwikkeling.

Haar lot wordt in het hele land met belangstelling gevolgd, aangezien de lokale verkiezingen vaak een goeie voorspeller zijn van de nationale mood. Toen Raggi in 2016 als kandidate van de Vijfsterrenbeweging de burgemeesterssjerp binnenrijfde, was dat een voorbode van de grote verkiezingsoverwinning van de partij in 2018. Haar wedervaren kan een indicatie geven van hoe sterk de partij nog is.