Russische oppositieleider Navalny weer vrij na betoging

In Rusland heeft de politie zondagavond de oppositieleider Aleksej Navalny opnieuw vrijgelaten.

Enkele uren eerder werd Navalny opgepakt omdat hij een betoging tegen de in maart geplande presidentsverkiezingen had georganiseerd in de hoofdstad Moskou. Volgens zijn advocaat Olga Mikhailova moet Navalny wel in contact blijven met het gerecht. Het is niet duidelijk of hem nu een straf boven het hoofd hangt.

Navalny had opgeroepen om zondag de straat op te gaan om te protesteren tegen diens uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen in maart. Zelf speelde de 41-jarige advocaat en fraudebestrijder zondag kat en muis met de politie, die eerder op de dag al vergeefs naar zijn appartement was getrokken.

Honderden betogers

Toen de 41-jarige kritikaster van het Kremlin even later opdook op de manifestatie op de belangrijke verkeersader Tverskaïa, vatte de politie hem bij de kraag. Enkele honderden mensen waren aanwezig op de manifestatie.

Ook in andere Russische steden wordt betoogd. Daarbij zijn volgens de site OVD-Info al negentig mensen opgepakt.

Navalny is uitgegroeid tot de grote schrik van de Russische autoriteiten. Hij slaagde er vorig jaar in tienduizenden betogers in heel Rusland op de been te brengen voor wat de grootste protestmars was in jaren.

Veroordeeld

Deze week bevestigde het grondwettelijk hof nog dat Navalny niet mag aantreden bij de verkiezingen.

Eerder had de kiescommissie Navalny van de kandidatenlijst geweerd. De door het Westen gesteunde politicus is immers veroordeeld wegens financieel gesjoemel en heeft daarvoor een celstraf met uitstel gekregen. Navalny zelf ontkent ook maar iets mispeuterd te hebben. Hij stelt veroordeeld te zijn om zijn 'politieke ambities' te fnuiken.

Dinosaurus

Vorige week gaf Navalny in een hoorzitting voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg nog een uitvoerig overzicht van alle juridische pesterijen die hij moest ondergaan.

‘Ik werd de voorbije jaren niet minder dan zeven keer in de cel gestopt’, zei hij. ‘De kans dat dat niet politiek georkestreerd werd, is even groot als de kans dat ik hier een dinosaurus tegen het lijf loop.’