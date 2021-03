Rutte is populair, maar veel Nederlanders morren

13 miljoen Nederlanders mogen woensdag naar de stembus. En die zijn Mark Rutte allesbehalve beu. Zijn liberale VVD vlamt in de peilingen. Is de kous daarmee af? De Tijd trok naar Eindhoven. Een stad met een Silicon Valley, gedupeerden in de toeslagenaffaire en ideologische busritten. ‘Door Rutte zijn besparingen hebben we te weinig ziekenhuisbedden.'

Van meters hoog kijkt Mark Rutte kijkt in vogelperspectief naar de pendelende Nederlanders in het station van Eindhoven. ‘Samen sterker verder’, drukt hij de passanten op de koude en grauwe maartdag op het hart. Zonder glimlach, vastberaden en met een pak dossiers onder de arm. De boodschap die het enorme campagnescherm op een stevige metalen sokkel moet uitstralen, is duidelijk. Premier Rutte weet wat hij doet.

Rutte is de relatief populaire premier in crisistijd en de Nederlandse economische machine draait goed, zelfs in coronatijden. Bestuursman Rutte torent boven de 36 (!) andere partijen uit. Als de peilingen in de buurt van de werkelijkheid komen, mag hij zich straks voor een vierde keer tot winnaar van de verkiezingen uitroepen. Einde verhaal? Niet helemaal.

Nederlandse bedrijven houden zich op het eerste gezicht goed staande. Rabobank voorspelt dat de Nederlandse economie relatief vlot zal herstellen. Naar verwachting groeit ze dit jaar met 2,1 procent. Ook de beurs in Amsterdam is sexyer dan ooit. Maar niet iedereen kan mee. Sommigen blijven verbijsterd achter.

Slimste vierkante kilometer

Eerst de winnaars. Daarvoor moeten we naar ‘de slimste vierkante kilometer’ van Nederland: de High Tech Campus van Eindhoven, op een half uurtje bussen van het station. Denk de lege kantoren en de verlaten koffiebar weg en je kan het knisperende ondernemingsklimaat bijna horen. Kleine start-ups en beursgenoteerde bedrijven die aan een foodtruck techno- logie uitwisselen, na een gezamenlijke meeting even rond de kickertafel staan of een pizza eten die net door een drone werd geleverd. Dat laatste is echt het plan.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Fortune zou deze plek weleens het volgende Silicon Valley kunnen worden. De brede regio Eindhoven noemt men Brainport - in navolging van de Airport van Amsterdam en de Seaport in Rotterdam - en is goed voor 2,5 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Er zijn 230 bedrijven en 12.000 werknemers met wel 100 nationaliteiten.

Terwijl het de hightech start-ups voor de wind gaat, zitten in Nederland honderd- duizenden flexwerkers thuis in de zetel.

Han is een van hen. In zijn hippe kantoor - met kickertafel - praat hij enthousiast over zijn start-up Alphabeats. Via data over je stressniveau maken ze dat je favoriete muziek je binnen de tien minuten ontspant. ‘Minder stress, betere mens’, zegt Han. Of beter: ‘Inner peace is outer peace’. In de slimste vierkante kilometer is Engels de voertaal.

Maar lang niet iedereen past in het profiel van de polyglotte ondernemers met branie. Nederland worstelt met de twee- deling in de maatschappij. Aan de ene kant de hoogopgeleiden die gemakkelijk de vruchten kunnen plukken van economische ontwikkelingen. Aan de andere kant mensen die de trein aan zich voorbij zien denderen. Jeroen Dijsselbloem, de oud-minister van Financiën (PvdA), noemde het ooit de ‘schizofrene arbeidsmarkt’. Heel West-Europa staat voor die uitdaging, al stellen onze noorderburen ze wel scherp.

Corona versterkte die tweedeling nog. Terwijl het de hightech start-ups voor de wind gaat, zitten in Nederland honderdduizenden flexwerkers thuis op de bank. Het aantal bijstandsuitkeringen zal de komende twee jaar naar verwachting met 210.000 mensen toenemen tot 625.000 en de werkloosheid zou weleens kunnen oplopen tot ruim 10 procent, berekende het Centraal Planbureau.

(Lees verder onder de foto)

Schermvullende weergave De Nederlandse premier Mark Rutte tijdens een debat ©REUTERS

Ook Nederlandse jongeren maken zich zorgen. In het centrum van Eindhoven raken we aan de praat met enkele jongeren die straks voor het eerst naar de stembus mogen. ‘Studeren is reteduur en een huis kopen is bijna onmogelijk’, zegt een 19-jarige.

‘De meeste van mijn vrienden stemmen daarom op D66 (de links-liberalen, red.), omdat zij het meeste doen voor de jongeren.’ De jongen studeert IT. Met wat geluk springt hij straks op de innovatietrein van het Eindhovense Silicon Valley. En als het niet lukt, mag hij altijd gratis in het verhuurappartementje van zijn oom gaan wonen. ‘Mazzel.’

Ten onrechte bestraft

Nederlanders die moeilijk rondkomen, kunnen tal van toeslagen aanvragen. Zorgtoeslag. Huurtoeslag. Kinderopvangtoeslag. De erfenis van de socialisten en christendemocraten. We spreken met Natascha van den Bosch. Ze is sociaal-maatschappelijk werkster bij WIJEindhoven, vergelijkbaar met het OCMW in België. Zij en haar team helpen onder andere met het invullen van alle paperassen.

Over een van de toeslagen was heel wat te doen. Zo’n 26.000 ouders werden ten onrechte bestraft als fraudeur met toe- slagen voor kinderopvang. De voorbije maanden barstte de zaak los. Voor Eind- hoven is Van den Bosch de persoon die de gedupeerden in de toeslagenaffaire begeleidt. ‘Het ene geval is al schrijnender dan het andere. Er zijn gezinnen die de opvang niet meer konden betalen en hun job verloren.’ Gevallen van tienduizenden euro’s gevolgschade zijn niet uniek.

26.000 Toeslagenaffaire Zo’n 26.000 ouders werden ten onrechte bestraft als fraudeur met toe- slagen voor kinderopvang.

De affaire versterkt het idee dat de Nederlandse overheid de burger niet ziet als een betrouwbare partner, maar als een te wantrouwen sujet. Mensen die van de bijstand leven, vallen in Nederland onder de participatiewet. Die wet komt met rechten en plichten. Er is een taaleis en een limiet op een verblijf in het buitenland. Vakantie moet worden gemeld en besproken. Ze moeten zich ‘goed gedragen’ en er is een vermogensgrens. Heb je te veel, dan kom je niet langer in aanmerking.

Volgens Van den Bosch werkt het Nederlandse systeem over het algemeen wel goed. ‘We bouwen een vertrouwensband op en we maken mensen job ready. Mensen moeten weer kunnen participeren in de samenleving. Is het in België dan beter geregeld?’

Een schizofrene arbeidsmarkt, jongeren in woningnood, een wantrouwende overheid. Terug op weg naar het centrum gooit onze buschauffeur er nog twee zaken bovenop. ‘Door Ruttes besparingen hebben we te weinig ziekenhuisbedden en te weinig arbeiders in de bouw.’

Teflon Rutte

Toch komt Rutte ermee weg. ‘Teflon Rutte’ is een fenomeen. Hij zegt sorry en gaat vervolgens snel weer door. Zijn kabinet viel door de toeslagenaffaire. Maar de knieval vlak voor de verkiezingen, terwijl het demissionaire kabinet nog altijd dagelijks in media verschijnt over de strenge coronamaatregelen, brengt gedupeerde ouders weinig troost.

‘Hij heeft zo’n gladde babbel’, vat de buschauffeur het samen. Op wie stemt hij dan? ‘Waarschijnlijk Wilders (Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid, red.). ‘Die zegt het tenminste recht voor de raap. Over geloof en moslims en zo. Soms grof, maar wel nodig. Jammer dat het een verloren stem is, want Wilders komt toch niet in de regering.’

Dat laatste klopt hoogstwaarschijnlijk. Rutte noemt de kans dat de VVD met de PVV gaat regeren ‘nul’. Wilders zint net als in 2010 op meeregeren met zijn wederom op een na populairste partij in de peilingen, maar Rutte kijkt vooral naar de christendemocraten van het CDA.

(Lees verder onder de foto)

Schermvullende weergave Wopke Hoekstra, het boegbeeld van het CDA ©EPA

In het bushokje hangen vier close-ups van hun aanvoerder: Wopke Hoekstra. De christendemocraten proberen hem in de markt te zetten als het alternatief voor Rutte. De nodige frisse wind na tien jaar Rutte in het Torentje in Den Haag. Maar de mayonaise lijkt niet te pakken, zoals bij de andere lijsttrekkers.

Niemand ademt in Ruttes nek. Corona drukte de toeslagenaffaire naar de achtergrond en ook het rally-round-the-flageffect, speelt. Tijdens grote crisissen scharen kiezers zich vaak rond de nationale leider voor rust en eenheid. Dat komt Rutte allemaal prima uit.

Nochtans is een deel van de Nederlanders de coronamaatregelen beu als koude pap. Getuige de avondklokrellen van eind januari. In Eindhoven ging het zo hard dat de burgemeester sprak over een ‘burgeroorlog’. Stemmen die mensen dan niet massaal op Thierry Baudet van het Forum voor de Democratie die ‘alles wil opengooien’? Er lijkt twijfel. ‘Straks is corona voorbij en zit je wel vier jaar opgescheept met die man’, zegt de Eindhovenaar Hop.

Links en rechts

De ‘gladde babbel’ en het gebrek aan uitdagers zijn niet de enige redenen waarom Rutte vlamt in de peilingen. Rutte is een pragmaticus, surfend op de tijdsgeest. Opeens praat hij over het klimaatbeleid en wil hij de lasten op de bedrijven flink verhogen. De groeiende maatschappelijke onvrede over doorgeschoten marktwerking en de vraag naar eerlijke verdeling zette politici aan het denken - ook de liberalen. Deze maand noemde Rutte zijn VVD zelfs ‘links, dat alleen op migratie rechts is’.

Deze maand noemde Rutte zijn VVD zelfs ‘links, dat alleen op migratie rechts is’.

Ten slotte is er de factor toeval. In Nederland kent radicaal-rechts populisme vruchtbare grond. Wilders spint nog altijd goed garen door de sociaal-culturele breuklijn in de verf te zetten en te problematiseren. Een toevallige coronapandemie sneeuwt dat misschien onder, maar dat is tijdelijk.