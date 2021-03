Rutte wacht lastige zoektocht naar stabiele regering

De Nederlandse kiezers hebben de kaarten niet bepaald makkelijk geschud voor Mark Rutte. De liberale premier zal volgens de voorlopige uitslagen weer met een vierpartijencoalitie moeten werken.

De Nederlandse kiezers hebben een splinterbom in de Tweede Kamer gegooid. Het politieke landschap bij de noorderburen was al langer gefragmenteerd, maar na de verkiezingen van woensdag zijn er nog eens vier nieuwe partijen bijgekomen. Wanneer de nieuwe Tweede Kamer over twee weken voor het eerst samenkomt, zullen er 17 fracties zijn. Dat is een evenaring van het record uit 1918.

Liberale triomf

Meer nog dan de onvermijdelijke overwinning van premier Rutte - zijn vierde opeenvolgende sinds 2010 - was de stembusgang een triomf voor het liberale kamp. Want naast Ruttes rechts-liberale VVD scoorde ook de links-liberalen van D66 uitstekend. Ze boekten vijf zetels winst en doen het met 24 zetels even goed als in hun topjaar 1994.

Het liberale kamp schiet daarmee naar 59 zetels in de 150-koppige Tweede Kamer. Dat is een stevig fundament voor de coalitie die straks aan de slag moet. Donderdagnamiddag komen de fractieleiders van de verkozen partijen bijeen in het Rooksalon van de Tweede Kamer. Dat gebeurt op uitnodiging van parlementsvoorzitter Khadija Arib. Na afloop wordt een verkenner benoemd die de komende twee weken aftastende gesprekken zal voeren.

Christendemocratische malaise

Voor een meerderheid kijkt Rutte in de eerste plaats naar het CDA, waarmee hij al zes van de voorbije tien jaar regeerde. Alleen is het de vraag of de christendemocraten veel zin hebben om in Rutte-IV te stappen. Ze incasseerden woensdag een opdoffer en verloren 4 zetels tot 15. Dat was een streep door de rekening van Rutte die had gehoopt dat het CDA de tweede partij van het land zou worden.

CDA-lijsttrekker en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra ondervond wat vaker wordt beweerd: dat de coalitiepartners van Rutte er altijd bekaaid van afkomen. Al is D66, dat de afgelopen vier jaar ook in de regering zat, een eenzame uitzondering. Opvallend is dat het CDA met 15 zetels zijn op een na slechtste score behaalt. Het dieptepunt waren de 13 zetels in 2012, nadat de partij in de eerste regering-Rutte had gezeten.

De christendemocraten mogen hun verlies niet alleen op Rutte afschuiven, maar moeten ook in eigen boezem kijken. Het CDA voerde een rampzalige campagne en Hoekstra wist zich nooit in de strijd te knokken. Hij flaterde door een plan op tafel te gooien voor besparingen in de werkloosheidsuitkeringen. Uit onderzoek voor de verkiezingen bleek dat nog geen 5 procent van de kiezers Hoekstra als premier wil.

Dat Hoekstra pas laat werd genomineerd als lijsttrekker was ook een handicap. Hij nam in december het stokje over van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die officieel de handen vol had met de strijd tegen corona. Maar op de achtergrond speelde een machtsstrijd in de partij die maar niet gaat liggen.

Linkse implosie

Als het CDA toch meedoet, moet Rutte nog op zoek naar een vierde partij. In de ontslagnemende regering is ChristenUnie de depanneur van dienst. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de partij nog zal aanschuiven, ook al bleven ze stabiel op vijf zetels. Maar voor D66-leidster Sigrid Kaag - die door haar zege sterker staat dan ooit - zijn de meningsverschillen over ethische thema's te groot.

Als er dan toch een vierde partij nodig is, kijkt Kaag eerder naar de linkse partijen. Maar die kregen bij de verkiezingen een flink pak slaag. Schrijnend was het resultaat voor de sociaaldemocratische PvdA. De oude machtspartij verschrompelde vier jaar geleden tot een fractie van negen zetels, een verlies van 29. En ondanks een oppositiekuur kwam daar woensdag geen enkele zetel bij.

Ook pijnlijk is de afstraffing van GroenLinks, dat halveert tot zeven zetels. Kopstuk Jesse Klaver had zich ongevraagd opgeworpen als de kopman van het linkse blok, tot ongenoegen van de PvdA en de radicale SP. De drie partijen bezetten amper 25 zitjes in de Tweede Kamer. Mogelijk steekt de discussie over een samenwerking op links weer op, maar dat zal een werk van lange adem zijn.

Verdeeld populistisch-rechts

Aan de andere kant van het politieke spectrum zakte Geert Wilders met zijn PVV van plaats twee naar drie, ondanks een naar zijn normen erg open campagne. Hij moest licht verlies slikken en houdt 17 zetels over. En zoals Wilders op verkiezingsavond al zei: hij blijft waarschijnlijk de grootste oppositiepartij leiden. Toch is het de vraag of Wilders niet op zijn retour is. Hij steekt al 20 jaar hetzelfde verhaal af en dat gaat op de duur vervelen.