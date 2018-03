SPD redt Merkel, nu moet de partij zichzelf redden

Het ja van de SPD-leden maakt de weg vrij voor Merkel IV. Opluchting alom, want op die manier wordt een zware politieke crisis afgewend in Duitsland. Maar voor de sociaaldemocraten zijn de problemen zeker niet voorbij.

Opluchting zondag in het Willy Brandt-Huis in Berlijn. De SPD-leden hebben nog vrij massaal voor deelname aan de grote coalitie gekozen. De partijleiding had vooraf gezegd dat meer dan 65 procent ‘ja' een goed resultaat zou zijn. En dat is gelukt met 66,02 procent.

Kanselier Angela Merkel zal eveneens opgelucht geweest zijn toen het verlossende telefoontje van Olaf Scholz, de waarnemende SPD-voorzitter, binnenkwam. Ze kan nu werk maken van een nieuwe regering en daarmee een einde maken aan maanden van onzekerheid.

De ‘GroKo’ heeft wel averij opgelopen. De besluiteloosheid van de SPD en de snel wisselende standpunten hebben de partij geen goed gedaan. In de peilingen schommelt de partij rond 18 procent, de helft van de christendemocraten. Samen heeft deze grote coalitie dus maar nipt de helft van het electoraat achter zich.

De spanningen zullen ook niet verdwijnen. Binnen de CDU/CSU rommelt het omdat Merkel te veel zou weggegeven hebben bij de coalitieonderhandelingen. Een belangrijk deel van de partij wil een rechtsere koers. Dat kan leiden tot spanningen met de SPD.

Zeker omdat de sociaaldemocraten over twee jaar een balans voorleggen. Dan moet blijken of de partij voldoende programmapunten heeft kunnen realiseren of niet.

Verdeeldheid

Voor de SPD zijn de volgende vier jaar cruciaal. De verdeeldheid over de deelname is breed uitgesmeerd in de media. Kevin Kühnert, de leider van de Jong Socialisten, voerde een overtuigende campagne tegen een nieuwe regeringsavontuur met Merkel en zal wellicht zijn plaats opeisen, ook al mislukte zijn NoKo-campagne.

Sinds het onverhoedse vertrek van boegbeeld Martin Schulz is de rolverdeling allesbehalve duidelijk binnen de SPD. Het is opvallend dat de namen van de toekomstige SPD-ministers nog niet zijn bekendgemaakt. Dat wijst op een grote onzekerheid en eveneens verdeeldheid bij de partijtop.

De grootste uitdaging voor de SPD is evenwel politiek overleven. De deelname aan Merkel I en Merkel III leidde telkens tot een grote verkiezingsnederlaag voor de sociaaldemocraten. Als ze dat tij niet kunnen keren met Merkel IV, dan is de SPD niet langer een ‘volkspartij’ maar een middelgrote partij, of zelfs een kleine partij.

Tegen deze achtergrond is het voor kanselier Merkel niet vanzelfsprekend om veel te realiseren met haar vierde regering. De fundamenten van haar coalitie zijn wankel door de spanningen binnen de deelnemende partijen. De kanselier zelf is niet langer ongenaakbaar.

Merkwaardig genoeg is de gespannen situatie in Duitsland zelf geen slecht nieuws voor Europa. Precies omdat het binnenlands allemaal gevoelig lag, ligt de nadruk van het coalitieakkoord op Europa. Merkel IV kan de noodzakelijke boost geven aan het Europese project. En de Europese Unie kan dat wel degelijk gebruiken.

Emmanuel Macron

De Franse president Emmanuel Macron zal daarom eveneens een opgeluchte politicus zijn. Zijn plannen voor Europa liggen al een tijdje klaar, al is Berlijn duidelijk niet overtuigd van alle Franse voornemens.