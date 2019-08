Salvini blaast verstandshuwelijk met Vijfsterrenbeweging op

De Italiaanse regering heeft geen meerderheid meer, zegt vicepremier Matteo Salvini. Hij stuurt dan ook aan op vervroegde verkiezingen. De president heeft het laatste woord.

Veertien maanden nadat de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging met frisse tegenzin aan een gezamenlijk regeringsavontuur begonnen zijn, lijkt het schip te stranden. Die boodschap stuurde Salvini gisteren de wereld in. ‘De regering heeft geen meerderheid meer. Het parlement moet zo snel mogelijk over een motie van wantrouwen stemmen, waarna we opnieuw het woord moeten geven aan de kiezers’, zei de Lega-leider na crisisoverleg met premier Giuseppe Conte.

Sinds de populistische regering op 1 juni vorig jaar uitgevaren is, verzeilde ze meermaals in woelig water. De neuzen van de twee partijen stonden dan ook nooit in dezelfde richting over cruciale thema’s, zoals de hervorming van justitie of het belastingsysteem, de toekenning van meer autonomie aan de regio’s, grote openbare werken, de relatie met Europa of de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Lyon en Turijn.

Etterbuil

Uiteindelijk doet dat laatste dossier het verstandshuwelijk op de klippen lopen. Woensdag barstte de etterbuil open toen de Vijfsterrenbeweging in de senaat het miljardenproject probeerde te blokkeren. Tot woede van Salvini en co., die grote voorstander zijn van die hst. Prompt stelden zij hun coalitiepartner een ultimatum.

De partij van Luigi Di Maio kreeg tot maandag om in te stemmen met een grondige regeringsherschikking. Ze moest ook beloven haar verzet tegen de beleidsprioriteiten van de Lega te laten varen. Als de Vijfsterrenbeweging zich niet in die eisen kon vinden, zouden in oktober vervroegde verkiezingen volgen, stelde Salvini. Voor die electorale race is zijn partij de gedoodverfde winnaar. De Lega flirt in de peilingen zelfs met een volstrekte meerderheid.

Wellicht kreeg Salvini tijdens zijn crisisoverleg met Conte signalen dat zijn eisen te ver gingen voor de Vijfsterrenbeweging. Wat hem er gisteravond toe aanzette het verstandshuwelijk met de links-populisten op te blazen.

President

Of de Italianen snel opnieuw de politieke kaarten mogen schudden, is voorlopig afwachten, want niet Salvini maar president Sergio Mattarella heeft het laatste woord. Alleen hij kan het nationale parlement ontbinden.

De centrumlinkse politicus is geen voorstander van verkiezingen in oktober. De volgende weken ligt nog belangrijk werk op de plank. Rome heeft tot 26 augustus om een kandidaat-lid voor de Europese Commissie voor te dragen. Brussel verwacht tegen midden oktober ook de begrotingsplannen voor 2020. Verkiezingen in het najaar zouden dat werk grondig in de war sturen.