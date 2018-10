Salvini sluit gooi naar topjob Europese Commissie niet uit

'Verschillende vrienden in Europese landen vragen me mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Europese Commissie als de nationalistische partijen de Europese verkiezingen winnen', zegt Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse antimigratiepartij Lega.

Wie volgt Jean-Claude Juncker op als voorzitter van de Europese Commissie? Die vraag houdt Europese politici een jaar voor het einde van het mandaat van de Luxemburger al serieus bezig.

Bij de traditionele blokken, zoals de conservatieve EVP en de socialistische PES, lopen meerdere kandidaten zich warm om een gooi te doen naar de rol van Spitzenkandidat in de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei volgend jaar.

Nationalistische partijen

Maar wat als de nationalistische partijen eind mei 2019 als grote winnaar uit de electorale race komen en de grootste groep vormen in het Europees Parlement? Dan komt hen in principe het recht toe om een kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie voor te dragen, die vervolgens de zegen moet krijgen van de staatshoofden en regeringsleiders.

Het is een compliment dat die politici in mij een referentiepunt zien als het aankomt op de verdediging van volkeren, zelfs buiten Italië. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Die nationalistische partijen hebben al een naam in gedachten voor die topjob: Matteo Salvini. 'Het klopt. Verschillende vrienden in Europese landen stellen me voor me kandidaat te stellen voor die functie. Ze vragen het me', zei de Italiaanse vicepremier donderdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

Hoofdbrekens voor Europa

De 45-jarige leider van de antimigratiepartij Lega heeft Europa sinds zijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken in juni al flink wat hoofdbrekens bezorgd. Hij maakte Brussel duidelijk dat hij lak heeft aan de Europese begrotingsspelregels en wakkerde de migratiecrisis weer aan door niet langer elk schip met migranten in Italië te laten aanmeren.

Eerder deze week opende hij een nieuw front in zijn strijd tegen de Europese leiders: hij kondigde aan dat hij gaat ijveren voor de afschaffing van de Europese sancties tegen Rusland. Die strafmaatregelen zijn sinds 2014 van kracht als reactie op de Russische annexatie van de Krim en de Russische inmenging in het conflict in Oost-Oekraïne.

Front met Orbán

Maar de afgelopen maanden timmerde Salvini ook aan een nationalistisch front in Europa. Hij polste nationalistische leiders als de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen naar hun interesse in het smeden van zo'n front in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Schermvullende weergave Salvini sprak de voorbije maanden onder andere met de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen over de vorming van een nationalistisch front bij de Europese verkiezingen. ©EPA

Tijdens die gesprekken kreeg de Lega-leider naar eigen zeggen de vraag om zijn kandidatuur te stellen voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. 'Het is een compliment dat die politici in mij een referentiepunt zien als het aankomt op de verdediging van volkeren, zelfs buiten Italië', stelde Salvini in La Repubblica.

De Italiaanse vicepremier zou bij de Europese stembusslag maar wat graag de strijd aangaan met de Franse president, Emmanuel Macron. Die poogt de traditionele Europese partijen op een lijn te krijgen om 'samen de Europese waarden te verdedigen en te streven naar een verdere Europese integratie'.

Macron

Vorige week riep Macron zijn Europese bondgenoten nog op 'wakker te worden' en zich bewust te worden van het 'gevaar dat uitgaat' van nationalisten als Le Pen en Salvini. 'Als we de extremisten niet verslaan, wachten het continent bewogen tijden', luidde het.

Als we de extremisten niet verslaan, wachten het continent bewogen tijden. Emmanuel Macron Franse president

Salvini heeft er het volste vertrouwen in dat Macron zal falen. 'De elite die door Macron verpersoonlijkt wordt, is er niet in geslaagd de belangen van de kiezers te verdedigen. Europa moet een nieuwe richting inslaan om de verwachtingen van de kiezers in te lossen', meent hij.

Peilingen

Of dat effectief onder zijn leiding zal gebeuren, liet de Lega-leider in het midden. 'Het is erg druk geweest met de begroting, Europa, de migranten. Ik heb nog geen tijd en evenmin de middelen gehad om het voorstel te evalueren. Mei is nog veraf. We zien wel, ik denk er in elk geval over na', verklaarde Salvini.