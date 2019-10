Salvini wint eerste electorale test na vertrek uit regering

De uiterst rechtse Lega komt als winnaar uit de bus in de regionale verkiezingen in Umbrië, een traditioneel centrumlinks bastion.

Twee maanden nadat Matteo Salvini de stekker getrokken had uit de regering met de links-populistische Vijfsterrenbeweging en zo onbedoeld het pad geëffend had voor een links regeringsexperiment, kreeg de leider van de uiterst rechtse Lega dit weekend een politieke opsteker.

Zijn kandidate, Donatella Tesei, wist bij de regionale verkiezingen in Umbrië 57,5 procent van de kiezers te verleiden. De zakenman Vincenzo Bianconi, de kandidaat van de links-populistische Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD), strandde op 37 procent.

Centrumlinks bastion

Umbrië, een regio van minder dan 1 miljoen inwoners bekend vanwege haar olijfolie, is traditioneel nochtans een centrumlinks bastion. Maar de populariteit van de PD kreeg in de aanloop naar de verkiezingen van zondag een knauw door een reeks schandalen.

Die dreven heel wat kiezers in de armen van de Lega en zijn alliantiepartners, Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi en de extreemrechtse Fratelli d'Italia. En zo krijgt Umbrië voor het eerst in een halve eeuw een centrumrechts bestuur.

Salvini toonde zich uiterst tevreden over het verkiezingsresultaat. 'Deze uitslag bevestigt dat de Lega de grootste partij van het land is. Als vandaag parlementsverkiezingen zouden plaatsvinden, zou het resultaat net hetzelfde zijn', maakte de voormalige Italiaanse vicepremier zich sterk.

Aartsrivalen

Op zo'n nationale stembusslag stuurt Salvini al sinds de zomer aan. Het was net daarom dat hij zijn vertrouwen opzei in de populistische regering. Maar hij had er niet op gerekend dat de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij, twee traditionele aartsrivalen, de handen in elkaar zouden slaan.

De twee partijen zetten hun geschillen - al dan niet tijdelijk - opzij om te voorkomen dat de derde economie van de eurozone zou wegzinken in een diepe politieke crisis. En dat op een moment dat ze de begroting voor 2020 in elkaar moest boksen.

In Umbrië schaarden de twee nationale coalitiepartners zich voor het eest achter één kandidaat bij een electorale race. Analisten beschouwden de verkiezingen in Umbrië dan ook als een test voor toekomstige allianties tussen de twee linkse partijen.

Premier Conte

Of dat experiment bij de regionale verkiezingen van volgend jaar in Calabrië en Emilia Romagna een verlengstuk krijgt, is nog niet duidelijk. 'We gaan eens goed nadenken over het verkiezingsresultaat in Umbrië en over de lessen die we daaruit moeten trekken', zei Nicola Zingaretti, de leider van de PD.

Italiaans premier Giuseppe Conte had vooraf gezegd dat hij de regionale verkiezingen niet als een test zag voor zijn bestuursploeg.

De Vijfsterrenbeweging houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar. Binnen de partij was niet iedereen enthousiast over een nationaal regeringsavontuur met centrumlinks. De uitkomst van de electorale race in Umbrië is koren op de molen van de criticasters.