Scholz verstevigt voorsprong na tv-debat

De sociaal-democraat Olaf Scholz blijft ook na een tv-debat de grote favoriet om eind deze maand de Duitse verkiezingen te winnen.

Een tv-debat tussen de kandidaat-opvolgers van de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zondag de sociaal-democraat Olaf Scholz nog meer wind in de zeilen gegeven. Dat leren peilingen tijdens en vlak na het debat.

In een bevraging door tv-zender ARD antwoordde 41 procent van de kiezers dat Scholz het meest overtuigend was. De christen-democratische kandidaat Armin Laschet bleef steken op 27 procent, vlak voor de groene kandidaat Annalena Barbock (25 procent). Daarmee scoort Scholz nog beter dan in een debat eind augustus.

In een INSA-peiling over de verkiezingen zelf steeg de SPD nog lichtjes tot 26 procent, terwijl de CDU onveranderd bleef op 20 procent en de groenen terug vielen tot vijftien procent. Sinds hun piek in april hebben de groenen tien procentpunt verloren.

Scholz stelt zich op als de betrouwbaarste kandidaat, die in de traditie van Angela Merkel vanuit het centrum met vaste hand het land kan leiden. Hij slaagde er in dat beeld uit te stralen door geen fouten te maken in de campagne, terwijl Laschet en Brabeck een brokkenparcours reden. Laschet werd gefotografeerd terwijl hij tijdens een bezoek aan een dorp dat door de dodelijke overstromingen werd getroffen, aan het lachen was.

Navo en EU

Armin Laschet (CDU) viel die middenpositie van Scholz aan door hem te vragen of hij een coalitie uitsluit met de groenen en het radicaal-linkse Die Linke. Die laatste partij is tegen de Navo en staat heel kritisch tegenover de EU.