Selmayrgate stort als soufflé in elkaar

De Europese Commissie krijgt een blaam voor de flitspromotie van Martin Selmayr. Maar de 'staatsgreep' wordt niet bestraft.

Het Europees Parlement keurde woensdag een resolutie goed die harde taal spreekt over de 'coup-achtige' benoeming van Martin Selmayr tot secretaris generaal van de EU-Commissie. Selmayr, tot voor kort kabinetschef van Commissievooorzitter Jean-Claude Juncker, werd na een onduidelijke en niet openbare procedure op 21 februari gepromoveerd tot de baas van een administratie van 33.000 ambtenaren.

Er waren geen tegenkandidaten en Selmayr werd in twee bewegingen benoemd, eerst tot adjunct secretaris-generaal en vervolgens tot secretaris-generaal. Die laatste stap stond niet op de agenda van het college van commissarissen. Toch protesteerde geen van de 28 EU-Commissieleden tegen de plotse doorschuifoperatie.

Selmayr blijft gewoon zitten

Het parlement vond geen ernstige en dringende redenen om af te wijken van de normale open selectieprocedures in de EU-administratie. Toch verbindt het Europees Parlement nauwelijks gevolgen aan die controversiële promotie.

Wel vraagt het halfrond de Commissie de benoeming te 'herbekijken' zodat meerdere kandidaten de kans krijgen om mee te dingen naar de post. Een amendement van groen europarlementslid Bart Staes dat het ontslag vroeg van Selmayr, kreeg onvoldoende stemmen.

Het halfrond eist dat de Commissie in de toekomst wel 'open en transparante' selectieprocedures hanteert. Alle EU-instellingen, ook het Europarlement zelf dus, moeten bovendien stoppen met het 'parachuteren' van kabinetslui en met politieke bemoeienissen over selectieprocedures.

Juncker is gered

Maar een deadline voor de herziening van de procedure voor de benoeming van topambtenaren is vakkundig geweerd uit de resolutie. Oorspronkelijk stond er dat dit eind dit jaar moest gebeuren.

De centrumrechtse EVP, de partij van Juncker en Selmayr en de grootste in het Europarlement, deed er de voorbije weken alles aan om de schade van Selmayrgate in te dijken. EU-Commissievoorzitter Juncker had immers zelf met ontslag gedreigd als de benoeming van Selmayr ongedaan werd gemaakt. En omdat de hele Commissie toestemde met de topbenoeming, zou Juncker iedereen meetrekken in het ontslag.

Dat dreigement heeft het grootste deel van de centrum-rechtse EVP overtuigd. 'Het is een zeer kritisch rapport,' zegt Ivo Belet (CD&V). Maar om nu het ontslag te vragen van meneer Selmayr? Tja, dan stort je de Europese Commissie in een zware crisis. Dat betekent gelijk dat een aantal belangrijke dossiers, zoals de aanpak van de sociale dumping, niet kunnen worden afgerond, en dat zou echt zonde zijn.'

Ook de socialisten en liberalen wilden niet dat de Commissie-Juncker in gevaar kwam. De twee partijen steunden Juncker bij zijn aantreden in 2014 als 'grote coalitie'.

Die grote coalitie moet het intussen stellen zonder de socialisten, maar beide partijen bezetten wel sleutelposten in deze Commissie: de nummer twee Frans Timmermans, de nummer twee in de Commissie Juncker en buitenlandchef Federica Mogherini bij de socialisten; Margrethe Vestager, de ijzeren lady op concurrentiebeleid, en Cecilia Malmström die momenteel een handelsoorlog probeert te vermijden met de VS, bij de liberalen.

Selmayr beslist over... Selmayr

Het gerucht wil dat de sociaaldemocratische fractieleider Udo Bullmann en zijn liberale collega Guy Verhofstadt, begin deze week aan Juncker vroegen of hij kon leven met de formulering van de vraag tot 'herziening' van de benoeming van Selmayr. Dat bleek het geval.

Pikant detail: het is nog altijd Selmayr die geldt als preekbuis van Juncker. Hij besliste dus dat de tekst door de beugel kon... omdat hij toen al wist datde resolutie niets zou veranderen.

'Het is nu aan de Commissie om de volgende stappen te zetten en in de toekomst open en transparantie sollicitatieprocedures te garanderen,' zegt Ingeborg Grässle (EVP), de auteur van de resolutie. Zij vertolkt daarmee de EVP-lijn dat de resolutie enkel geldt voor de toekomst en niet voor de zaak Selmayr.

De soufflé stort in

Dat is ook de lezing van de Commissie zelf. Onmiddellijk na de stemming in het Europarlement zegt de Europese Commissie in een verklaring dat ze 'er niet aan denkt de benoeming van Selmayr in te trekken'. Op de vraag om de benoeming te herbekijken wordt dus bij voorbaat niet ingegaan.

Elke Europese instelling beslist autonoom over haar organisatie en personeelsbeleid,' zegt EU-commissaris Gunther Oettinger voor personeelsbeleid. Hij verwijst naar de parlementaire resolutie die zelf zegt dat de resolutie correct dat de beslissing van de Commissie om haar nieuwe secretaris-generaal te benoemen niet ingetrokken kan worden. 'We zullen dat ook niet doen.'

Vlaams europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) week af van de EVP-partijlijn. Vandenkendelaere had liever het ontslag gezien van Selmayr: 'De manier waarop de heer Selmayr werd aangesteld heeft zo'n negatieve invloed op de geloofwaardigheid van de Europese politiek dat een stevige reactie volgens mij logisch en op zijn plaats was. Het wordt tijd dat sommigen hier in Europa inzien dat dergelijke oude krokodillentruken niet meer thuishoren in de moderne politiek.'

Arrogantie

Die arrogantie van de Commissie-Juncker zorgt voor wrevel in het Europees Parlement. 'De arrogante machtspolitiek van deze Europese Christendemocraten moet stoppen. En Juncker mag nu vetrekken. De Europese Unie moet er zijn voor de burgers. Niet voor Juncker en zijn politieke vriendjes.' Zo reageerde Europarllementslid Sander Loones (N-VA).

Ook europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is 'boos: 'Deze benoeming heeft de hele Europese Unie reputatieschade toegebracht.' Zij zegt dat d functie van secretaris-generaal alsnog opnieuw moet worden opengesteld.

Dergelijk kritisch rapport zou in de reële wereld geen enkele raad van bestuur of aandeelhouder overtuigen. Bart Staes europarlementslid Groen

De resolutie van het Europees Parlement spreekt zelf overigens ook expliciet over de 'negatieve reputatieschade die de flitspromotie van Martin Selmayr teweegbracht. 'Dergelijk kritisch rapport zou in de reële wereld geen enkele raad van bestuur van een bedrijf of aandeelhouder overtuigen,' argumenteert hij.

Staes wijst erop dat de Commissie had kunnen kiezen voor een oplossing die wel het gezicht redt, zoals het heropenen van de procedure: 'Negen kansen op tien had Selmayr de post dan toch gekregen. Het zou zijn positie versterkt hebben. Zien ze dat dan niet?'