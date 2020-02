Sinn Féin de grootste in Ierland, maar niet in zetelaantal

Hoewel het links-nationalistische Sinn Féin meer stemmen dan de centrumpartijen haalde, rijft de centrumpartij Fianna Fáil de meeste zetels binnen in het Ierse parlement.

Dat Sinn Féin de dominantie van de centrumpartijen had gebroken bij de Ierse verkiezingen, was al duidelijk. Maar op de definitieve uitslag was het wachten tot dinsdag.