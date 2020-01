Sociaaldemocraat wipt rechtse president Kroatië

Zoran Milanovic, de sociaaldemocratische uitdager, wint van de zittende conservatieve president Kolinda Grabar-Kitarovic met een uitgesproken anti-corruptieagenda.

Deze week neemt Kroatië, het jongste EU-land, de Europese teugels over als voorzitter. De presidentsverkiezingen van zondag hebben de vooraf geschreven scenario's wel lichtjes gewijzigd. Niet de gedoodverfde conservatieve kandidate en huidig president Kolinda Grabar-Kitarovic haalt een nieuw termijn binnen, wel de sociaal-democraat en voormalig premier Zoran Milanovic.

Kolinda Grabar-Kitarovic was de kandidaat van de regerende Kroatische Democratische Unie (HDZ) die deel uitmaakt van de centrumrechtse EVP, kreeg 47,3 procent van de stemmen; de 53-jarige sociaaldemocraat Milanovic haalt 52,7 procent van de stemmen. Dat zegt de kiescommissie op basis van zo goed als volledige resultaten. De termijn van vijf jaar gaat in begin februari.

Tegen corruptie

Een echte verrassing is dit niet. Milanovic, een minzaam voormalig jurist en diplomaat én een amateur-bokser, had in de eerste ronde ook al de meeste stemmen gehaald. Hij leidde ook in de opiniepeilingen met pleidooi voor tolerantie en een agenda tegen welig tierend cliëntelisme en corruptie.

Daarmee viseerde Milanovic bijna rechtstreeks zijn uitdaagster Kolinda Grabar-Kitarovic. Die nam het voorbije jaar een stevige ruk naar rechts met eeng nationalistische agenda van 'authentiek Kroatië'. Ook haar banden met de burgemeester van Zagreb, die gewikkeld is in allerhande corruptieschandalen, deden haar reputatie geen goed.

Slecht nieuws voor premier

De president vervult in Kroatië een vrij ceremoniële functie: hij vertegenwoordigt het land op internationale aangelegenheden, coördineert het buitenlandse beleid met de regering en is verantwoordelijk voor de troepen. Maar de uitslag van de verkiezingen schudt het land wel door elkaar. Premier Andrej Plenković is een partijgenoot van de verslagen presidente en kijkt in het najaar aan tegen parlementsverkiezingen.