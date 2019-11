Socialisten blijven grootste in Spanje, extreemrechts rukt fors op

De Spaanse premier Pedro Sánchez kwam in april met zijn socialistische partij als winnaar uit de parlementsverkiezingen. Maar hij slaagde er niet in een regering op de been te brengen. Daarom moesten de Spanjaarden zondag voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus.

In Spanje zouden de socialisten als grootste uit de parlementsverkiezingen komen. De partij van premier Pedro Sánchez scoort volgens exitpolls wel minder dan in april. Extreemrechts zou zijn zetelaantal meer dan verdubbelen, de liberalen imploderen.

Voor de tweede keer dit jaar en voor de vierde keer in vier jaar konden ruim 37 miljoen Spanjaarden de politieke kaarten in hun land schudden. Een nieuwe stembusslag drong zich op omdat de verschillende partijen, de socialistische PSOE van premier Pedro Sánchez op kop, er de afgelopen maanden niet in geslaagd waren een regering op de been te brengen.

Een verrassing was dat niet. Want na afloop van de race op 28 april was het Spaanse politieke landschap gefragmenteerder dan ooit nadat een vijfde partij, het extreemrechtse VOX, voor het eerst sinds de terugkeer van de democratie vier decennia geleden de poort naar het parlement had weten open te wrikken.

Versplintering

De nieuwe verkiezingsrace lijkt geen eind gemaakt te hebben aan de versplintering. Dat suggereren de eerste exitpolls na het sluiten van de kiesbureaus op het Spaanse vasteland alvast.

Volgens een rondvraag in opdracht van de Spaanse openbare zender RTVE blijft de PSOE de grootste partij van het land. Maar een onverdeeld succes is de stembusslag niet voor de troepen van premier Sánchez.

De socialisten zouden 114 tot 119 van de 350 zetels halen in het parlement. Op 28 april wist de partij van Sánchez nog met 123 zetels aan de haal te gaan.

Conservatief herstel

De conservatieven lijken zich wat te herpakken na de electorale opdoffer van ruim zes maanden geleden. Terwijl de PP eind april nog bleef steken op 66 zetels, zou ze nu kunnen rekenen op 85 tot 90 zetels.

56 tot 59 zetels voor VOX Volgens de exitpolls kan het extreemrechtse VOX rekenen op 56 tot 59 zetels. Eind april hadden ze er 24 veroverd.

Het was vooral ook uitkijken naar de steun voor VOX. De extreemrechtse partij had de afgelopen weken de wind in de zeilen door de gewelddadige protesten in Catalonië en door de opgraving van ex-dictator Francisco Franco.

Sommige peilers sloten de voorbije dagen zelfs niet uit dat de troepen van Santiago Abascal met 60 parlementszetels aan de haal zouden gaan. Die prognose zou wel eens dicht bij de realiteit kunnen zitten. Volgens de exitpolls kan VOX rekenen op 56 tot 59 zetels.

Zes maanden geleden kreeg de partij ruim 10 procent van het electoraal achter zich. Die score leverde hen toen 24 zetels op.

Ciudadanos

VOX lijkt heel wat kiezers afgesnoept te hebben van het liberale Ciudadanos (Burgers). De partij van Albert Rivera krijgt een oplawaai en zakt volgens de exitpolls van 57 naar 14 tot 15 zetels.

14 tot 15 zetels voor Ciudadanos De liberalen krijgen een oplawaai en zakken volgens de exitpolls van 57 naar 14 tot 15 zetels.

Hoewel de PP en VOX zondag beter lijken te hebben gepresteerd dan een half jaar geleden, hebben de drie rechtse partijen samen wellicht niet voldoende stemmenwinst geboekt om aan een volstrekte meerderheid te geraken in het parlement. Premier Sánchez komt net als eind april wellicht weer als eerste aan zet.

Moeilijke formatie

Een gemakkelijke opdracht wacht hem andermaal niet. Want het linkse blok komt volgens de exitpolls evenmin aan 176 zetels. Het radicaal-linkse Unidas Podemos zou stranden op 30 tot 34 zetels. Bij de vorige parlementsverkiezingen kregen ze nog 14,3 procent van het electoraat achter zich en mochten ze 42 leden naar het parlement sturen.

De partij van Pablo Iglesias verloor onder meer kiezers aan Más País, een nieuwe partij die zich pas dit najaar van Unidas Podemos afscheurde en zich tussen de PSOE en Iglesias' partij probeert te positioneren. Bij hun eerste beurt veroverden de troepen van Íñigo Errejón volgens de polls 3 zetels.

Regionale partijen

Kleinere, regionale partijen verdelen de resterende parlementszitjes onder elkaar. Vooral Catalaanse nationalisten zouden vertegenwoordigers naar Madrid mogen sturen: 13 tot 14 van het linksnationalistische ERC, 6 tot 7 van Junts per Catalunya (JxCat) - het blok van ex-premier Carles Puigdemont -, en 3 tot 4 voor het antikapitalistische CUP dat voor het eerst aan een nationale verkiezing meedoet.

De gematigde Basken van PNV zouden 6 tot 7 zetels halen terwijl het radicalere EH 3 tot 4 zitjes in de wacht zouden slepen. Ook kleinere partijen uit Navarra, Galicië, de Canarische Eilanden en Teruel mogen hopen op een zetel in het Spaanse parlement.

De druk om dit keer wel tot de vorming van een stabiele regering te komen is groot. De Spanjaarden zijn na vier nationale verkiezingen in vier jaar verkiezingsmoe. Dat weerspiegelt zich zondag ook in de opkomst. Die lag om 18 uur zowat vier procentpunten lager dan een half jaar geleden.