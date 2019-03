Spaanse liberalen lijden vlak voor stembusslag imagoschade

In Spanje kampt het liberale Ciudadanos met de ergste crisis sinds zijn ontstaan. De partij, die in 2015 een kruistocht beloofde tegen de corruptie in de politiek, is zelf in een schandaalsfeer beland.

Het kan verkeren. Wat de Nederlandse dichter Bredero enkele eeuwen geleden al wist, stelt nu ook Ciudadanos (Burgers) vast. Samen met de anti-establishmentpartij Podemos (We kunnen) zetten de Spaanse liberalen eind 2015 ’s lands politieke wereld helemaal op zijn kop.

Met de beloftes komaf te maken met de corruptie en een nieuwe politieke cultuur te introduceren slaagden ze er voor het eerst sinds de terugkeer van de democratie in 1978 in het tweepartijensysteem open te breken. De conservatieven en de socialisten moesten plots de politieke bühne delen met twee nieuwkomers, die meteen van de macht begonnen te dromen.

Grootste partij op rechts

Ruim drie jaar later maakt Spanje zich op voor de derde nationale stembusslag in evenveel jaren. Ciudadanos hoopt meer dan ooit te kunnen regeren. De partij gooit alles in de strijd om de titel ‘grootste partij op rechts’ te veroveren op de Partido Popular (PP). Kopman Albert Rivera besliste daarom eind vorige maand Inés Arrimadas, zijn charismatische goudhaantje in Catalonië, op 28 april op nationaal niveau uit te spelen.

Ciudadanos lijkt met een ex-politica van de Partido Popular het paard van Troje binnengehaald te hebben.

In zijn stemmenjacht realiseerde de 39-jarige Barcelonees ook enkele transfers. Zo plukte hij Silvia Clemente weg bij de PP. De 51-jarige politica, die de voorbije twee decennia belangrijke posten bekleedde voor de conservatieven, zal de liberalen flink wat stemmen opleveren in de regio Castilla y León, maakte Rivera zich bij haar voorstelling sterk.

Ettelijke weken later lijkt het of Ciudadanos met die ‘toptransfer’ het paard van Troje binnengehaald heeft. Door schandalen rond Clemente is de partij in geen tijd in de ergste crisis sinds haar oprichting in 2005 verzeild geraakt. Eerst moest de top van Ciudadanos opbiechten dat bij de door Clemente gewonnen voorverkiezingen in Castilla y León fraude was gepleegd. Haar zege werd geannuleerd.

Enkele dagen later kwam bovendien aan het licht dat de ex-PP-politica als regionaal minister van Landbouw wellicht onterecht subsidies toegekend heeft aan het bedrijf van haar echtgenoot. De liberale partij, die ruim drie jaar geleden nog een kruistocht beloofde tegen de oude politieke cultuur en de corruptie, is zo eensklaps zelf omgeven door een schandaalsfeer.

Kiezersvlucht naar VOX

Ook met hun steeds rechtsere discours dreigen de liberalen een deel van hun electoraat van 2015 en 2016 af te schrikken. Heel wat centrumkiezers zouden door Ciudadanos’ pleidooi voor een beknotting van de Catalaanse autonomie en de straffe taal over migratie - die vooral sinds de Andalusische verkiezingen van eind vorig jaar steeds forser werd - wel eens in de armen van de socialisten kunnen vluchten.

Rivera en co. lijken bereid dat stemmenverlies te incasseren, zolang ze met hun ruk naar rechts maar een kiezersvlucht naar het extreemrechtse VOX kunnen voorkomen. De vrees is groot dat aanhangers van het Spaanse nationalisme deze keer VOX verkiezen boven Ciudadanos.