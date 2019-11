Spaanse premier gaat uit de bocht aan vooravond verkiezingen

De Spaanse premier Pedro Sánchez moest donderdag door het stof nadat hij de onafhankelijkheid van de Spaanse justitie in twijfel getrokken had in de zaak rond de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont.

Drie dagen voor de Spanjaarden naar de stembus trekken om een nieuw parlement te kiezen krijgt de Spaanse premier Pedro Sánchez in eigen land de wind van voren. De leider van de socialistische partij bracht zichzelf in een lastig parket door de onafhankelijkheid van de Spaanse justitie in twijfel te trekken.

De bal was maandagavond aan het rollen gegaan. In een poging centrumkiezers voor zijn zaak te winnen, en opgejaagd door de rechtse oppositie, sprak de Madrileen in het kopstukkendebat op de Spaanse televisie straffe taal aan het adres van de Catalaanse nationalisten.

Misdrijf

'Als ik een nieuw mandaat krijg, gaan we de strafwetgeving aanpassen zodat de organisatie van illegale onafhankelijkheidsreferenda in Catalonië voortaan een misdrijf is', klonk het. Daarnaast beloofde hij een wetswijziging waardoor de Catalaanse regering de lokale zender TV3 niet langer als propagandakanaal kan gebruiken.

De rechtse oppositie wees erop dat premier Sánchez de advocaten van de Catalaanse ex-premier extra munitie in handen gegeven heeft om voor de Brusselse raadkamer te betogen dat Puigdemont in Spanje nooit een eerlijk proces kan krijgen.

In het heetst van de strijd ging Sánchez zelfs nog een stap verder. Hij garandeerde de Spaanse kiezers dat Carles Puigdemont in Spanje terecht zou staan.

De voormalige Catalaanse premier reisde ruim twee jaar geleden in het grootste geheim naar ons land om te voorkomen dat hij zich voor de Spaanse justitie moest verantwoorden vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces in het najaar van 2017.

Storm van protest

Een journalist van de Spaanse radiozender Radio Nacional wilde woensdag dan ook weten hoe Sánchez nu al zo zeker kon zijn dat Puigdemont uiteindelijk voor een Spaanse rechter zou verschijnen. 'Van wie hangt het Spaanse parket af?', wierp hij de interviewer toe. Waarop die repliceerde: 'Van de Spaanse regering?' 'Zo is dat', stelde de Spaanse premier.

Ik heb me gisteren niet juist uitgedrukt. De Spaanse premier heeft de onafhankelijkheid van justitie gerespecteerd. De regering heeft het volste vertrouwen in het parket. Pedro Sánchez Spaanse premier

De uitspraak lokte een storm van protest uit, in gerechtelijke en politieke kringen. Zowel justitie als de politieke oppositie veegde de socialist de mantel uit omdat hij de onafhankelijkheid van de Spaanse justitie in twijfel getrokken had.

Het rechtse kamp verweet de Spaanse premier unisono de uitlevering van Puigdemont op losse schroeven gezet te hebben met zijn verklaring. Het wees erop dat Sánchez de advocaten van de Catalaanse ex-premier extra munitie in handen gegeven heeft om voor de Brusselse raadkamer te betogen dat Puigdemont in Spanje nooit een eerlijk proces kan krijgen.

Relaties met België

De uitspraken van de Spaanse premier kwamen er ruim een week nadat zijn nummer twee, Carmen Calvo, al gewaarschuwd had dat de diplomatieke relaties tussen België en Spanje schade zouden oplopen als ons land Puigdemont niet op een vliegtuig naar Spanje zet.

Schermvullende weergave De Spaanse vicepremier Carmen Calvo lokte vorige week al een polemiek uit toen ze waarschuwde voor schade aan de relaties tussen België en Spanje als ons land Carles Puigdemont niet uitlevert. ©Hollandse Hoogte / EPA

De verdediging van Puigdemont bestempelde die verklaring van Calvo als een aanval op de scheiding der machten en liet er geen twijfel over bestaan ze te zullen gebruiken voor de Brusselse raadkamer. Een gelijkaardige reactie volgde na de uitlatingen van Pedro Sánchez.

Door alle commotie zag de Spaanse premier zich donderdag genoodzaakt door het stof te kruipen. 'Ik heb me gisteren niet juist uitgedrukt. De Spaanse premier heeft de onafhankelijkheid van justitie gerespecteerd. De regering heeft het volste vertrouwen in het parket', stelde hij.

Sánchez ging naar eigen zeggen uit de bocht omdat hij vermoeid is door de slopende verkiezingscampagne. Restte de vraag waarom hij maandag tijdens het verkiezingsdebat beloofde garant te staan voor de uitlevering van Puigdemont. 'Dat zijn uitspraken die je in verkiezingsdebatten doet', klonk het.

Peilingen

De hamvraag luidt of de Spaanse premier zijn kansen op een tweede mandaat geschaad heeft met de polemiek. In de recentste peilingen ligt zijn PSOE nog wel op kop, maar de socialisten zien de conservatieve PP en het extreemrechtse VOX wel oprukken.