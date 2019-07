Spaanse premier staat voor week van de waarheid

Pedro Sánchez heeft tot volgende donderdag om in het parlement voldoende steun te zoeken voor een tweede termijn. Mislukt hij in dat opzet, dan stijgen de kansen op nieuwe verkiezingen in november aanzienlijk.

Terwijl steeds meer Europeanen de riem afgooien en voor een poos in vakantiemodus gaan, wenken voor Pedro Sánchez nog lang geen 'sol, mar y playa'. Integendeel, de Spaanse premier moet de volgende dagen vol aan de bak om een nieuw mandaat in de wacht te slepen.

Maandag trekt de socialist naar het Spaanse parlement om de volksvertegenwoordigers uit te leggen wat zijn bestuursplannen zijn voor de volgende vier jaar. Met een bevlogen speech hoopt hij een meerderheid van de parlementsleden te overtuigen zich achter hem te scharen.

Sleutelrol Iglesias

Een formaliteit is dat zeker niet. Sánchez' socialisten kwamen op 28 april als winnaar uit de verkiezingsrace, maar ze bleven steken op 123 van de 350 zitjes. De PSOE moest dus op zoek naar partners.

Cruciale dagen 22 juli Spaans premier Pedro Sánchez legt in het parlement uit wat zijn bestuursplannen zijn voor de volgende vier jaar. Daarna volgt een debat over die beleidsverklaring. 23 juli Krijgt Sánchez het vertrouwen? Hij heeft een volstrekte meerderheid nodig om uit de startblokken te kunnen schieten. De stemming staat voor 18 uur gepland. 25 juli Als de socialist op 23 juli zijn slag niet thuis haalt, volgt 48 uur later een herkansing. In de tweede stemronde moet Sánchez een gewone meerderheid halen: zolang er meer 'sí'-stemmen zijn dan 'no's', kan hij beginnen besturen. 23 september Slaagt Sánchez op 25 juli niet voldoende steun krijgt, begint de klok te tikken. Dan hebben de Spaanse politieke partijen nog exact twee maanden om alsnog een regering in het zadel te helpen. Lukt dat niet, dan volgt half september automatisch de ontbinding van het parlement. 10 november Zodra het parlement ontbonden is, gaat Spanje weer in verkiezingsmodus. Want dan vinden op 10 november voor de vierde keer in vier jaar nationale parlementsverkiezingen plaats.

Die zoektocht liep niet van een leien dakje. Drie dagen voor Sánchez de confrontatie met de volksvertegenwoordigers aangaat, heeft hij nog altijd geen meerderheid op zak. Sterker nog, de Madrileen gaf eerder deze week aan dat de onderhandelingen met zijn meest voor de hand liggende partner, het radicaal-linkse Unidas Podemos, mislukt zijn.

De troepen van Pablo Iglesias verkochten hun vel duur de voorbije weken. Pas als Sánchez instemt met de vorming van een coalitieregering, waarin ook een sleutelrol weggelegd is voor Iglesias, is Unidas Podemos bereid tijdens de vertrouwensstemming de kant te kiezen van de Spaanse premier.

Catalaanse dossier

De intrede van de voorzitter van Unidas Podemos in zijn kabinet is voor Sánchez evenwel een brug te ver. Hij vreest voor voortdurende conflicten in zijn regering. 'Iglesias is ook partijvoorzitter. In die functie kan hij niet anders dan kritiek leveren op het regeringsbeleid als dat niet dicht genoeg aanleunt bij de partijstandpunten', zei hij.

Met andere woorden: Sánchez is bang dat een van zijn grootste critici wel eens in zijn regering kan zitten als Iglesias een ministerpost krijgt. Vooral als het Catalaanse dossier op tafel komt. Want in tegenstelling tot de socialisten is Unidas Podemos voorstander van een onafhankelijkheidsreferendum in de regio.

De radicaal-linkse beweging houdt evenwel aan haar eis vast. Ze maakt zich sterk dat Sánchez uiteindelijk toch door de knieën gaat omdat hij per se aan een tweede mandaat wil beginnen. 'Met de socialisten moet je altijd wat geduld hebben', luidt het.

Geweer van schouder

Unidas Podemos put moed uit het verloop van de gesprekken tussen de twee partijen. Bij aanvang van de regeringsonderhandelingen poneerde Sánchez dat hij aanstuurde op een socialistische minderheidsregering die in het parlement zou kunnen terugvallen op gedoogsteun van enkele partijen, waaronder Unidas Podemos.

Na enkele weken veranderden de socialisten het geweer van schouder. Ze waren bereid te praten over een coalitieregering. Radicaal-links kreeg de kans technocraten naar voren te schuiven voor enkele ministerposten. Nog gingen Iglesias en co. niet overstag.

Zelfs als Sánchez uiteindelijk een deal bereikt met Unidas Podemos, is de zaak niet beklonken. Als de conservatieve PP en het liberale Ciudadanos bij hun voornemen blijven om tegen Sánchez te stemmen in plaats van zich te onthouden, moet de premier rekenen op de steun van kleinere regionale of nationalistische partijen, onder meer uit Catalonië.

Couppleger

Dat scenario draagt zeker niet de voorkeur weg van de socialisten. Sánchez loopt dan het risico om door de PP en Ciudadanos voortdurend weggezet te worden als een 'verrader' en een 'couppleger' omdat hij regeert bij de gratie van de Catalaanse nationalisten.

Schermvullende weergave Pablo Iglesias, de leider van het radicaal-linkse Unidas Podemos, eist een ministerpost in het nieuwe kabinet van Pedro Sánchez. Die ziet dat niet zitten. ©EPA

Sommige analisten geloven dat de formatie uiteindelijk toch met een sisser afloopt. 'Je kan niets uitsluiten maar niemand heeft belang bij nieuwe verkiezingen. Op een of andere manier valt wel een akkoord uit de bus', zegt Cristina Monge, politicologe aan de universiteit van Zaragoza.