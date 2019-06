Spanje blokkeert Europees mandaat Carles Puigdemont

De nationale kiescommissie weigerde maandag de benoemingsoorkonden te overhandigen aan advocaat Gonzalo Boyé, die de twee verdedigt. Dat liet hij zelf weten. Puigdemont en Comin werden eind mei tot Europees Parlementslid verkozen. Ze leven beide in ballingschap in België.

Volgens het Spaanse kiesrecht moeten alle 54 Spaanse Europese Parlementsleden getrouwheid zweren aan de grondwet en hun benoemingsoorkonde afhalen voor ze hun functie opnemen. Boyé zei dat hij de kiescommissie in Madrid maandag een notarieel goedgekeurde volmacht van de politici en een akte van getrouwheid aan de grondwet had voorgelegd. Puigdemont en Comin hadden die getrouwheidsgelofte voor een notaris in Brussel afgelegd.