Staatsmedia claimen monsterscore voor Wit-Russische president

De Wit-Russische sterke man Aleksandr Loekasjenko haalde volgens officiële exit polls bijna 80 procent van de stemmen bij de presidentsverkiezingen. De oproerpolitie staat klaar om protest in de kiem te smoren.

De ‘laatste dictator van Europa’ lijkt nog niet van plan te zijn om toegevingen te doen aan de oppositie in de voormalige Sovjetrepubliek. Volgens een exit poll, die door de overheid werd goedgekeurd, haalt de zittende president een monsterscore van 79,7 procent, tegenover amper 6,8 procent voor oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja.

Vrijwel niemand gelooft dat het er eerlijk aan toe is gegaan. Sinds 1995 hebben buitenlandse waarnemers nog nooit een eerlijke verkiezing erkend in Wit-Rusland. Loekasjenko heeft het leger en de oproerpolitie alvast de straat opgestuurd om eventuele protesten snel neer te slaan. Ook de sociale media in het land zijn aan banden gelegd.