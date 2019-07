Stembureaus open in Griekenland

Vier jaar na de opvallende verkiezingsoverwinning van Tsipras' Syriza lijken de Grieken uitgekeken op de partij. De achteruitgang is vooral een gevolg van het niet nakomen van verkiezingsbeloftes. Van minder corruptie en minder bezuinigingen kwam weinig in huis. Onder druk van de Europese schuldeisers werd de regering-Tsipras in juli 2015 gedwongen een nieuw besparingsprogramma te aanvaarden.