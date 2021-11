Stokebrand Zemmour stelt zich kandidaat voor Franse presidentsverkiezingen

De kandidatuur voor de Franse presidentsrace van de extreemrechtse polemist Eric Zemour zal vooral het rechtse kamp verder splijten. President Emmanuel Macron lacht in zijn vuistje.

'Het is niet langer tijd om Frankrijk te hervormen. Het is tijd om haar te redden.' Na een uitgebreide precampagne heeft Eric Zemmour (63) dinsdag zijn kandidatuur voor de Franse presidentsverkiezingen bekendgemaakt in een video van iets meer dan 10 minuten. De uiterst rechtse polemist voert al sinds half oktober campagne met zijn politiek pamflet 'La France n'a pas dit son dernier mot'. Hij schoot als een komeet de opiniepeilingen binnen en veroverde op een gegeven moment zelfs een tweede plaats, na president Emmanuel Macron maar voor Rassemblement National-leider Marine Le Pen. In november stokte zijn campagne echter.

Zemmour maakte carrière in de media. Hij is onder meer columnist bij de conservatieve krant 'Le Figaro' en trad herhaaldelijk op als scherpe polemist bij RTL. Maar zijn bekendheid dankt hij vooral aan een dagelijkse nieuwsshow van 2019 tot 2021 op de nieuwszender CNews, onder controle van de multimiljardair Vincent Bolloré. De mediabekendheid leidde tot een vliegende start: alle media rolden een rode loper voor hem uit.

Zemmour, wiens ouders Algerijnse joden zijn, profileerde zich zonder moeite als een reactionaire denker die geobsedeerd is door 'de Franse identiteit'. Hij is niet vies van enig revisionisme door maarschalk Philippe Pétain 'als redder van de Franse joden' voor te stellen. Pétain leidde in de Tweede Wereldoorlog het collaborerende 'Vichy-France'.

Virulent anti-islamisme

De kern van zijn politieke boodschap is een virulent anti-islamisme. Hij gelooft in 'de grote vervanging', waarbij de de Franse en Europese bevolking stilaan overgenomen wordt door migranten uit Afrika. Volgens Zemmour zijn de immigranten kolonisators die systematisch misdaad en criminaliteit met zich meebrengen. Hij is al tweemaal veroordeeld voor haatzaaiende boodschappen. 'De demografische crisis leidt tot een islamitische republiek of een burgeroorlog', is een van zijn omstreden uitspraken. Daarnaast betreurt Zemmour de oprukkende 'feminisering' van de samenleving. Hij gelooft dat er voor mannelijkheid geen plaats meer is.

De demografische crisis leidt tot een islamitische republiek of een burgeroorlog. Eric Zemmour Franse presidentskandidaat

De campagne van Zemmour trok aanvankelijk veel enthousiaste aanhangers en de verkoop van zijn boek en de donaties brachten geld in het laatje. 'Zemmour président' werd met de regelmaat van de klok gescandeerd.

Verdeeldheid

De komst van Zemmour verzwakt de Franse rechterzijde. Marine Le Pen, de kandidate voor het extreemrechtse Rassemblement National, moest flink van zich afbijten om haar plaatsje niet te verliezen aan de polemist. In de jongste peilingen staat ze evenwel weer stevig op een tweede plek achter Macron.

De aankondiging van Zemmour komt vlak voor het congres van de conservatieve Les Républicains (LR) begint. Die partij zoekt van 1 tot 4 december een presidentskandidaat. Er zijn vijf gegadigden. Zemmour splijt de partij. Iemand als Eric Ciotti wil de partij meer naar rechts doen opschuiven. Hij verklaarde zelfs dat hij in een tweede ronde voor Zemmour zou stemmen, eerder dan voor Macron. Andere zwaargewichten zoals Xavier Bertrand of Valérie Pécresse willen juist een meer gematigde lijn en willen niets met Zemmour te maken hebben.

De grote verdeeldheid van de Franse rechterzijde speelt uiteindelijk president Macron in de kaart. Hij kan zich opwerpen als een gematigde politicus die niets van de extreme standpunten moet hebben. Dat zet de president in een sterke positie voor de verkiezingen van april volgend jaar. De linkerzijde is zo verdeeld dat geen van de kandidaten boven de 10 procent uitkomt. Voor de president is de kandidatuur van Zemmour een electoraal geschenk.

Voor presiden Macron is de kandidatuur van Zemmour een electoraal geschenk.

De vraag is of Zemmour, ondanks alle aandacht, enige kans maakt. Het ziet er steeds slechter uit voor hem. Zelfs bij trouwe aanhangers is er steeds meer onbegrip over de gevoerde campagne. Zemmour stippelt die samen uit met Sarah Knafo, die alomtegenwoordig lijkt te zijn. Volgens het roddelblad Closer zou Knafo in verwachting zijn van Zemmour. Closer was ook het blad dat de buitenechtelijke escapade van president François Hollande aan het licht bracht.

De ommeslag in zijn campagne kwam toen Zemmour de aanslag op de Bataclan in Parijs herdacht en president Hollande ervan beschuldigde 'de Franse bevolking onvoldoende beschermd' te hebben. De pure politieke recuperatie viel overal in slechte aarde. En het beterde er niet op toen Zemmour het nodig vond om met een geweer naar journalisten te zwaaien.

Het werd erger toen de burgemeester van Genève weigerde om een lezing van hem te laten doorgaan wegens het uitzaaien van haat en ook in Londen had Zemmour de nodige moeite om een plekje te vinden. Eind vorige week ging het goed fout bij een bezoek aan Marseille. In de havenstad waren linkse tegenstanders massaal aanwezig om te protesteren. Het werkte Zemmour dermate op zijn zenuwen dat hij zijn middelvinger opstak naar een manifestante. Die impulsieve daad diskwalificeert hem als president, luidde het oordeel in de politieke klasse. Zijn kandidatuur is dan ook eerder een vlucht vooruit dan een bekroning van de precampagne.