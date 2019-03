Thierry Baudet grote winnaar Nederlandse verkiezingen

De rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FvD) komt als grote overwinnaar uit de provinciale verkiezingen in Nederland. Het kabinet-Rutte zou zijn meerderheid in de Senaat kwijtspelen.

De Provinciale Statenverkiezingen mogen dan al een regionale verkiezing zijn, ze hebben wel een impact op de nationale politiek bij onze noorderburen. Er werden gisteren 570 leden verkozen voor de provinciale staten, die je kan vergelijken met de provincieraden in ons land. Het zijn getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer, want de provincies bepalen binnenkort wie in de Nederlandse senaat mag zetelen. En dan geldt: hoe sterker een partij in de provincies staat, hoe meer senatoren ze kan afvaardigen naar Den Haag.

De rechts-populistische FvD van Thierry Baudet kwam als overwinnaar uit de stembusslag. In de westelijke provincie Zuid-Holland werd Forum zelfs de grootste partij, met 16,1 procent van de stemmen. Terwijl de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte, die 1,9 procentpunten verloor, er op 15,6 procent uitkwam. Uit de exitpoll bleek dan weer dat de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders de grootste verliezer was in Zuid-Holland. De partij verloor 7,4 procentpunten tot 6,8 procent.

In de aan België grenzende provincie Noord-Brabant werd het FVD eveneens de grote winnaar, met in een klap acht zetels. De VVD blijft er met tien zetels wel de grootste partij.

Ook in de provincie Gelderland boekte Forum samen met GroenLinks de grootste zetelwinst. Als nieuwkomer kwam Forum meteen op 7 zetels te staan.

Gisteravond was de prognose dat de VVD en Forum voor Democratie allebei uit zouden komen op twaalf zetels in de senaat. De VVD zou daarmee in vergelijking met de vorige verkiezingen in 2015 één zetel verliezen. Forum deed toen nog niet mee.

Het zag er gisteravond ook naar uit dat de coalitie van premier Rutte haar meerderheid in de Eerste Kamer zou verliezen. Volgens een exitpoll van het onderzoeksbureau Ipsos zouden de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in de senaat zakken van 38 naar nog maar 31 zetels. De VVD daalt van 13 naar 12, D66 van 10 naar 7, het CDA van 12 naar 8 en de ChristenUnie stijgt van 3 naar 4.

Zoals voorspeld, lijken de verkiezingen uit te draaien op een afstraffing voor de Nederlandse regering. Tot nu bezette de coalitie van Rutte nog 38 van de 75 zetels, een overschot van amper één zetel.

Anders dan in België - waar de Senaat niets meer in de pap te brokken heeft - moeten in Nederland alle wetten nog langs de Eerste Kamer passeren. Zonder meerderheid is de regering-Rutte aangewezen op gedoogsteun van een of meerdere oppositiepartijen. Uitgerekend op een moment dat nog gestemd moet worden over een rist heikele kwesties, zoals de pensioenhervorming en het klimaatbeleid.