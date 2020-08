Topoverleg Poetin en Loekasjenko over Wit-Rusland

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft zaterdag met zijn Russische collega Vladimir Poetin over de situatie in zijn land gebeld, zo hebben de staatsmedia gemeld. Details gaf het Wit-Russiche staatspersbureau Belta niet.

De sinds 1994 autoritair regerende Loekasjenko werd een week geleden weer met een overweldigende meerderheid herkozen en is aan zijn zesde ambtstermijn begonnen. Volgens velen zijn de uitslagen vervalst. Poetin heeft zijn buurman wel gefeliciteerd, maar het Kremlin lijkt verdeeld en weinig enthousiast over Loekasjenko.

Het verzet tegen zijn herverkiezing is volgens Loekasjenko niet alleen een bedreiging voor zijn eigen land, maar 'voor heel de voormalige Sovjet-Unie'. Als Wit-Rusland valt, stort heel de Sovjetruimte in elkaar', zei hij.

Volgens de Wit-Russische president wordt er vanuit het buitenland, net als eerder in bijvoorbeeld Oekraïne, gewerkt aan een soort staatsgreep. 'We moeten ons niet in de luren laten leggen door de zogenaamd vreedzame protesten, maar onderkennen wat hier gaande is', vindt Loekasjenko. Hij verweet vrijdag vooral krachten in Polen, Nederland en Oekraïne en de Russische oppositieleider Aleksej Navalni dat ze een omwenteling in Wit-Rusland bekokstoven.