Trump-aan-de-Seine kan verrassing Franse 'présidentielle' worden...

Éric Zemmour is de sensatie van de Franse politieke rentree. Met hulp van mediamiljardair Vincent Bolloré lonkt de extreemrechtse polemist naar het presidentschap.

In september telde heel Frankrijk af naar de publicatie van het nieuwe boek van Éric Zemmour (63) 'La France n' a pas dit son dernier mot'. Het was het officieuze startschot van zijn campagne voor de Franse presidentsverkiezingen in 2022. De omstreden columnist was plots te gast in vrijwel wel alle praatprogramma's op televisie, terwijl hij jarenlang met de nek werd aangekeken voor zijn extreemrechtse gedachtegoed.

Dat Zemmour plots een mediafenomeen is geworden, heeft hij in grote mate te danken aan de nieuwszender CNews waar hij dagelijks de politieke actualiteit fileerde in de uitzending 'Face à l'info' van 2019 tot september van dit jaar. In een provocatieve stijl nam hij ministers en andere politici onder vuur. Het leverde de zender herhaaldelijke berispingen op van de Franse mediawaakhond CSA, maar de zender bleef achter de columnist staan. Die steun was onvoorwaardelijk omdat de man die CNews controleert, de miljardair Vincent Bolloré (69), vindt dat de zender een tegengewicht moet bieden tegen de linkse journalistiek die volgens hem het medialandschap domineert.

Bolloré controleert via de gelijknamige groep onder meer het mediaconglomeraat Vivendi, dat op zijn beurt de nieuwszender controleert. Bolloré is niet alleen schatrijk, hij wil ook zijn aartsconservatieve visie in de media doordrukken. CNews is het zichtbaarste element in die strategie, maar er is meer op komst. Sinds juni van dit jaar controleert Bolloré ook de reis-en mediagroep Lagardère. Na een veldslag met die andere miljardair, de luxepaus Bernard Arnault, veroverde hij de controle over de groep dankzij de impliciete steun van de topman Arnaud Lagardère.

In de groep zitten een aantal mediabelangen die Bolloré in grote mate interesseren. Zo is er de radiozender Europe 1, ooit een populaire omroep, maar al jaren op zijn retour. Nu gaat Europe 1 intensief samenwerken met CNews. Een aantal bekende columnisten en journalisten zullen op beide zenders te horen zijn en de lijn van de radiozender zal precies overeenstemmen met die van CNews. De machtsgreep van Bolloré leidde tot een dagenlange staking op de radiozender en tot het vertrek van een grote groep journalisten die zich niet konden vinden in de nieuwe lijn van de zender.

De strategie van Bolloré met CNews werkt. Er is duidelijk een publiek voor het extreemrechtse gedachtegoed. Het voorbije jaar slaagde de zender erin elf weken de marktleider BFM-TV af te troeven. Naar een programma als 'Face à l'info' kijken gemiddeld tussen 600.000 tot 800.000 mensen. Het is dus een platform dat in de Franse politiek een steeds grotere stem krijgt. In die mate dat zelfs het Elysée ongerust wordt.

CNews heeft heel wat kenmerken van de Amerikaanse zender FoxNews, die destijds onvoorwaardelijk gewezen president Donald Trump en zijn extreme standpunten steunde. De eigenaar van FoxNews, de mediatycoon Rupert Murdoch, promoot eveneens bij voorkeur conservatieve politici. Qua omvang zijn beide zenders niet te vergelijken - FoxNews is veel groter - in ideologie wel.

Trump

De verleiding is groot om van Zemmour dan maar een Tump-aan-de-Seine te maken. Maar de verschillen zijn groot tussen beide mannen. Zemmour is een studax die alle boeken over de Franse geschiedenis heeft gelezen, terwijl Trump slechts één boek kent, het zijne. Zemmour verwerpt ook het Amerikaanse model.

Tegelijk zijn er ook overeenkomsten: het nationalisme van beide heren is even sterk en fanatiek. Bovendien zijn ze beiden geobsedeerd door de immigratie. In stijl lijken ze ook op elkaar. Op een verhit politiek debat gooien ze liever nog wat olie op het vuur om de boel helemaal in brand te steken, eerder dan compromissen te zoeken. En beide heren weten perfect de camera en een publiek te bespelen.

Zemmour raakt met zijn bekende thema's - islamisme, immigratie, de neergang van Frankrijk en de teloorgang van de Franse viriliteit - een gevoelige snaar. Door zijn optredens op CNews kon hij bovendien ongeremd zijn ideeën spuien. En liet hij verstaan dat hij een kandidatuur voor het Franse presidentschap overweegt.

De waakhond CSA greep op 9 september in. De tijd die Zemmour op televisie in 'Face à l'info' gebruikte, werd voortaan beschouwd als campagnetijd. Noodgedwongen verliet Zemmour daarop het programma, maar met de publicatie van zijn jongste boek kwam hij meer dan ooit op het scherm. Het boek stelde hem ook in staat politieke meetings te organiseren onder het mom van 'zijn lezers te leren kennen'.