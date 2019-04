Twee politieke komeetcarrières in een weekend

Oekraïne en Slovakije schreven zich dit weekend in het rijtje in waar ook landen als de VS, Frankrijk en Brazilië al stonden: wie zich op een authentieke manier tegen het politieke systeem keert, kan vanuit het niets op een jaar tijd de macht veroveren.

Volodymyr Zelensky speelde drie jaar geleden dat hij president van Oekraïne was in een tv-reeks die 'Dienaar van het volk' heette. In maart vorig jaar richtte hij een politieke partij op onder dezelfde naam. Afgelopen weekend kwam hij met dertig procent van de stemmen als winnaar uit de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne.

Uit het niets

Daarmee schrijft Oekraïne zich in een rijtje in van veel grotere landen, waar politici uit het niets kwamen en verkiezingen wonnen. Donald Trump won in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zonder dat hij daarvoor ooit een politiek ambt uitoefende of ambieerde.

In Frankrijk werd Emmanuel Macron in mei 2017 verkozen als president, als drijvende kracht van een partij 'En Marche' die hij pas in april 2016 had opgericht. Macron was geen complete outsider en was al minister van Economie geweest in de regering van president François Hollande, maar op een jaar tijd ontwrichtte hij het decennia-oude Franse systeem waarbij de PS en de gaullisten de macht onder elkaar verdeelden.

In Italië was de Vijfsterrenbeweging de grote winnaar van de laatste verkiezingen, waarna ze samen met Lega een regering vormde. Ook de Vijfsterrenbeweging is, net zoals het Oekraïnse 'Dienaar van het volk', opgericht door een komiek: Beppe Grillo.

In Brazilië werd Jaire Bolsonaro eind 2018 verkozen als president, als boegbeeld van de Sociaal-Liberale Partij waarvan hij pas in januari 2018 lid was geworden. Daarvoor had hij al politieke ervaring als parlementslid voor de christen-democraten.

Afkeer

De rode draad doorheen hun politieke overwinningen is niet een ruk naar links of rechts, merkte de Amerikaanse expert in geopolitiek Ian Bremmer vorig jaar op in zijn eerste column voor De Tijd. Trump voert namelijk een harde retoriek tegen migranten, terwijl Macron een centrumbeleid voert en de Vijfsterrenbeweging een uitgesproken links beleid voorstaat.

De rode draad is hun afkeer tegen het politieke systeem op zich, dat volgens hen te vastgeroest zit in oude gewoonten of ten prooi is gevallen aan corruptie. In de tv-reeks 'Dienaar van het volk' speelt Zelensky een schoolleraar die niet weet dat hij door zijn studenten gefilmd wordt als hij een tirade afsteekt tegen corruptie. En die lijn heeft hij in zijn politieke campagne aangehouden.